Ministerstwo ostrzega. Niedługo koniec świadczenia

300 plus z powodu inflacji realnie warte jest znaczne mniej niż kilka lat temu, w czasach wszechobecne drożyzny każde dodatkowe pieniądze pozwolą ulżyć nieco portfelom. Wypłaty Dobrego Startu rozpoczęły się jeszcze przed wrześniem, wciąż jednak nie wszyscy rodzice zgłosili się po należne im środki. Czasu na złożenie wniosku o pieniądze jest coraz mniej.

Coraz bliżej końca 300 plus. ZUS czeka jeszcze na chętnych

500 zł na dziecko w szkole podstawowej, 1000 zł na nastolatka w szkole średniej – tyle według wyliczeń Nationale-Nederlanden trzeba wydać na wyprawkę na rok szkolny 2022/2023. Wyższe koszty mają „znacząco odbić się na prawie 70 procentach polskich gospodarstw domowych”. Inflacja odcisnęła się piętnem także na cenach artykułów szkolnych – 300 zł już dawno przestało wystarczać na zakup podręczników i innych niezbędnych do kontynuowania nauki produktów.

Program Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Od 1 lipca 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024. - Od 1 lipca tego roku wpłynęło 3,3 mln wniosków o wyprawkę szkolną, co objęło 4,7 mln dzieci – powiedziała Gertruda Uścińska, szefowa ZUS. Oznacza to, że część rodziców jeszcze po należne im pieniądze się nie pochyliła.

Ministerstwo rodziny przypomniało, że wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się na wskazane konto bankowe.

Osoby, które złożyły wniosek do końca sierpnia, otrzymały przelew 300 zł we wrześniu. Jeżeli wniosek został złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub w listopadzie, to wypłata nastąpi w terminie dwóch miesięcy.

Źródło: Radio ZET/Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej