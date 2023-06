Ministerstwo oszacowało bezrobocie. Ma dobre wiadomości

Bezrobocie nie jest w Polsce dużym problem – to raczej praca szuka ludzi, niż ludzie pracy. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2023 roku wyniosła 5,1 procent W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa spadła o 0,1 punktu procentowego, a w zestawieniu z końcem kwietnia 2022 była niższa o 0,3 punktu procentowego. To wstępne dane opublikowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. - To najniższa stopa bezrobocia, jaką w maju odnotowano od ponad 30 lat – skomentowała minister Marlena Maląg.

Bezrobocie w Polsce znowu spadło. Nowe szacunki MRiPS

- Z raportu Goldman Sachs opublikowanego w tym roku wynika, że sztuczna inteligencja może zastąpić 300 mln etatów – powiedział Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, ekspert rynku pracy. - Bezrobocie technologiczne pojawiło się już w XIX wieku, wraz z maszynami tkackimi, SI może przejąć część obowiązków, ale jednocześnie stworzy nowe obszary dla pracujących – powiedziała nam prof. Aleksandra Przegalińska z Akademii Leona Koźmińskiego. Sztuczna inteligencja już teraz „pracuje” w wielu przedsiębiorstwach – czy i kto powinien się jej bać?

- Otrzymaliśmy dziś historyczny odczyt danych Eurostatu – bezrobocie w Polsce jest najniższe w Unii Europejskiej i wynosi 2,7 procent. Miejsce lidera dzielimy z Czechami – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Różnica między danymi europejskimi a polskimi wynika ze stosowania różnej metodologii obliczeń.

Według wstępnych danych w maju w urzędach pracy zarejestrowanych było 803,6 tys. bezrobotnych, czyli o 18,3 tys. (2,2 procent) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W porównaniu do końca maja 2022 roku liczba bezrobotnych spadła z kolei o 46,6 tys. osób (5,5 procent). Najniższe bezrobocie w maju 2023 zanotowano w Wielkopolsce (3 procent).

W audycji „Gość Radia ZET” Izabela Leszczyna, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej wyjaśniła, że dobre statystyki to przede wszystkim efekt starzenia się społeczeństwa i stopniowego ubywania rąk do pracy. Niedobór ma być tak duży, że bezrobocia nie zwiększyło nawet pojawienie się w Polsce uchodźców z Ukrainy.

- Mamy ogromną lukę demograficzną, nie mamy rąk do pracy, to dlatego w Polsce bezrobocie jest wciąż niskie, nie dlatego, że pan Glapiński nie walczy z inflacją. Bezrobocia w Polsce i tak nie będzie, bo będzie nam brakować rąk do pracy – wyjaśniła Leszczyna.

RadioZET.pl/PAP