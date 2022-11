Mniej niedziel handlowych w 2023 roku. „To pierwszy taki przypadek”

Zakaz handlu w niedziele utrudnił biznes handlowcom, zaś pracownikom zagwarantował odpoczynek. Co do zasady przepisów o zakazie handlu nie stosuje się w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, w niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Ustawa wskazuje zatem na siedem niedziel handlowych. Jak jednak zauważył portal Wiadomoscihandlowe.pl, niedziela poprzedzająca święta Bożego Narodzenia to 24 grudnia, czyli Wigilia, która z rządzi się własnymi prawami handlowymi.

Mniej niedziel handlowych w 2023 roku

Zgodnie z art. 4 ustawy ograniczającej handel „powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy – jest zakazane. Art. 8 doprecyzowuje z kolei, że 24 grudnia powierzania pracy zatrudnionym jest zakazane, ale po godzinie 14:00.

W praktyce oznacza to „pół niedzieli handlowej” mniej. W całym 2023 roku handel będzie dozwolony w następujące niedziele:29 stycznia, 2 kwietnia, 30 kwietnia, 25 czerwca, 27 sierpnia, 17 grudnia i 24 grudnia ( do godziny 14:00).

Ograniczenia nie obowiązują na stacjach paliw, w piekarniach, cukierniach, kwiaciarniach, aptekach lub jeśli za ladą sklepu stanie jego właściciel. Za złamanie zakazu w niedzielę niehandlową 20.11 grożą kary w wysokości od 1000 do 100 000 zł grzywny.

RadioZET.pl/Wiadomościhandlowe.pl