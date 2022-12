Mocna deklaracja o 15. emeryturze. „ZUS nie jest niezależny od polskiej racji stanu”

14. emerytura ma być już na stałe – obiecał premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Duda mówił już nawet o 15. emeryturze, a dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego stwierdził, że w trakcie kampanii wyborczej „trudno będzie odmówić dodatkowych świadczeń”. Nowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS tymczasem twarde „nie” dla „piętnastki” postawił w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”

ZUS przeciwny 15. emeryturze. „Nie powinna mieć miejsca”

ZUS ma coraz większe kłopoty z finansowaniem świadczeń. Zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa sprawiły, że wpływające składki nie wystarczają na wypłaty dla seniorów. Z tego powodu Skarb Państwa będzie musiał przekazać dodatkowe dziesiątki miliardów złotych dofinansowania. W obliczu tego kryzysu Łukasz Hardt został zapytany, czy rzeczywiście 14. emerytura powinna stać się „trwałym elementem systemu emerytalnego”.

- W obecnych okolicznościach jej wypłacanie jest uzasadnione. Gdyby i ona miała wejść na trwałe do systemu, należałoby zastanowić się, w jakich okolicznościach takie dodatkowe wsparcie powinno być uruchamiane i komu powinno przysługiwać. Świadczenie to nie może też obciążać FUS – stwierdził nowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS. Dodał, że kwestią do dyskusji pozostaje ewentualne obwarowanie „czternastki” dodatkowymi kryteriami, przyznając jednocześnie, że „powszechność omawianych rozwiązań też jest wartością”.

Hardt był także indagowany w sprawie możliwe wypłaty 15. emerytury. Jego stanowisko to zła wiadomość dla seniorów, którzy liczyli na podreperowanie finansów dzięki „wyborczym cukierkom”, o których wspominał wiceminister finansów Artur Soboń.

- Jako szef Rady Nadzorczej ZUS, a wcześniej członek Rady Polityki Pieniężnej patrzę na te kwestie przez pryzmat całości systemu finansów publicznych. W obecnych warunkach, charakteryzujących się niepewnością makroekonomiczną, dwucyfrową inflacją, koniecznością zwiększenia wydatków na wojsko i ochronę zdrowia, wprowadzanie kolejnego transferu typu 15. emerytury nie powinno mieć miejsca – zadeklarował Łukasz Hardt.

Szef RN ZUS dopytywany, czy Zakład nie bywa wykorzystywany w grach politycznych jako źródło głosów od obdarowywanych dodatkowymi świadczeniami odparł krótko: „ZUS nie jest instytucją niezależną od polskiej racji stanu”.

RadioZET.pl/Dziennik Gazeta Prawna