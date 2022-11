6 tys. zł do wzięcia. Rząd zmienił zasady w programie dopłat

Mój Prąd z większą pulą pieniędzy do rozdania. Celem programu jest popularyzacja odnawialnych źródeł energii i dofinansowanie przedsięwzięć fotowoltaicznych. - W ramach programu Mój Prąd podnosimy od 15 grudnia br. poziom dofinansowania dla instalacji PV do 6 tys. zł - zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Mój Prąd 2023. Nowe zasady programu, więcej pieniędzy w puli

- Mamy jedną, małą dobrą wiadomość (...). Zdecydowaliśmy się przygotować kolejną edycję programu Mój Prąd - poinformowała minister Anna Moskwa podczas "Konferencja Stron Porozumień Sektorowych".

Indywidualny prosument (konsument będący wytwórcą energii elektrycznej powstałej za pomocą należącej do niego instalacji odnawialnych źródeł energii, najczęściej mikroinstalacji fotowoltaicznej) będzie mógł ubiegać się o dopłatę w kwocie do 6 tys. zł. Dopłata do magazynów energii wyniesie 16 tys. zł. - To są dwie nowe dobre zmiany, które chcemy od 15 grudnia wprowadzić - powiedziała Moskwa. Minister dodała, że „rozwój OZE to dobra recepta na rosnące na skutek wojny ceny energii”.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Dotacje udzielone w ramach programu Mój Prąd korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT.

RadioZET.pl/PAP