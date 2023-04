58 000 zł do wzięcia od 22 kwietnia. Rząd radzi nie zwlekać z wnioskami

Mój Prąd 5.0 będzie dostępny od 22 kwietnia do 22 grudnia 2023 roku. Na dopłaty do domowych inwestycji w pozyskiwanie i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych przeznaczono łącznie 955 mln zł. Jeśli zainteresowanie będzie większe niż zakładano, w rezerwie czeka kolejne 400 mln zł. Mimo tego lepiej nie zwlekać ze składaniem wniosków – radzono na konferencji prasowej zapowiadającej start programu Mój Prąd 5.0. Na co i ile pieniędzy można dostać?

Mój Prąd 5.0. Na co można dostać pieniądze?

Zakres inwestycji objętych wsparciem z programu Mój Prąd został w edycji 5.0 rozszerzony. Dużą nowością jest możliwość sfinansowania zakupu pomp ciepła – i to nawet jednostkowo do 28 000 zł. W dalszym ciągu limit dopłat wynosi maksimum 50 procent kosztów kwalifikowanych.

Mój Prąd 5.0 na pompy ciepła do centralnego ogrzewania przewiduje następujące limity dopłat:

do 28 500 zł – na zakup gruntowej pompy ciepła

do 19 400 zł - na pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

do 12 600 zł – na pompę ciepła powietrze-woda

do 4400 zł – na pompę powietrze-powietrze

Spore dofinansowanie, do 16 000 zł, można będzie otrzymać w przypadku zakupu magazynu energii. 3500 zł wsparcia przewidziano w przypadku inwestycji w kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej, 3000 zł to wsparcie dla kupujących systemy zarządzania energią HEMS/EMS.

O wsparcie z programu Mój Prąd 5.0 mogą starać się 3 grupy beneficjentów:

wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy do tej pory nie skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej

wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na net-billing

wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej, między innymi z programu Mój Prąd, przeszli na nowy system rozliczeń net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe wskazane w programie

Dopłaty zostały wyznaczone na takim poziomie, żeby zwrot ze wspieranej przez państwo inwestycji trwał około 6 lat. Po tym czasie niższe rachunki pozwolą oszczędzać pieniądze w porównaniu do sytuacji, gdy z odnawialnych źródeł energii korzystać się nie będzie.

