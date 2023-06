„Moje rozdawnictwo lepsze niż twoje?”, czyli co po wyborach zaoferuje opozycja

Wybory parlamentarne i okres kampanii to czas, w którym partie polityczne licytują się na obietnice. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało 800 plus i kredyt 2 procent, na co opozycja odpowiedziała babciowym, czyli 1500 plus i kredytem 0 procent. O programie Koalicji Obywatelskiej i o tym, czym w praktyce różni się on od oferty Prawa i Sprawiedliwości, mówiła w audycji „Gość Radia ZET” Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.

Reforma składki i wyższa kwota wolna, czyli przedwyborczy program opozycji

Jak zmieniłby się Polski Ład, gdyby to partie opozycyjne przejęły władzę? Rozmówczyny Bogdana Rymanowskiego odpowiedziała, że doprowadziłaby m.in. do reformy składki zdrowotnej. - Składka zdrowotna nie powinna być pobierana od każdego zysku. Sprzedaż auta czy domu powinna być zwolniona z ZUS – zaproponowała Katarzyna Lubnauer.

- Czy Koalicja Obywatelska stosuje metodę „moje rozdawnictwo jest lepsze niż twoje”? – zapytali internauci w audycji „Gość Radia ZET”.

- Podstawowym zadaniem Nowoczesnej jest sprawienie, by praca stała się opłacalna. Uważamy, że trzeba promować pracę np. poprzez podwojenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 60 tys. zł. Rośnie płaca minimalna, rosną nasze wynagrodzenia i inflacja. Za chwilkę dotychczasowa kwota wolna od podatku będzie nieproporcjonalna do zarobków – odpowiedziała posłanka.

Parlamentarzystka odniosła się także do propozycji Donalda Tuska, który chciał wprowadzić nowe świadczenie: 1500 plus na opiekę nad dzieckiem - Babciowe ma charakter progospodarczy. Ma mobilizować kobiety do aktywności zawodowej. Matki po urlopie macierzyńskim nie zawsze wracają do pracy, a babciowe może im to ułatwić – mówiła Lubnauer.

