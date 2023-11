Morawiecki chce się pilnie spotkać z Hołownią. "Mamy gotowe ustawy"

Mateusz Morawiecki nie poddaje się w poszukiwaniach większości sejmowej, choć niemal na pewno jego misja skazana jest na klęskę. Premier poinformował w poniedziałek, że ma przygotowane "gotowe ustawy" i chce się spotkać w tej sprawie z marszałkiem Szymonem Hołownią.

- Może to nie najpiękniej tak się wpraszać na spotkanie, ale jeżeli tylko by mnie zaprosił, to bardzo chętnie się pojawię na takim spotkaniu, ponieważ mam bardzo konkretne propozycje dla polskich rodzin - zadeklarował szef rządu. - Pan marszałek mówił przecież, że ma nie być żadnej (sejmowej) "zamrażarki", więc zgłaszamy te trzy projekty - zapowiedział premier.

Morawiecki chce się pilnie spotkać z marszałkiem Hołownią

Morawiecki podkreślił, że proponowane przez niego projekty ustaw dotyczą wakacji kredytowych na 2024 rok, zamrożenia cen energii elektrycznej oraz przedłużenia zerowej stawki VAT na żywność. - Musimy realizować nasze działania osłonowe, dlatego misja naszego rządu musi być kontynuowana. Zerowy VAT na żywność także ulży portfelom polskich rodzin - dodał.

Premier mówił, że chce zbudować "koalicję polskich spraw" wokół tzw. "dekalogu polskich spraw", czyli propozycjom, które w jego ocenie pokrywają się z propozycjami programowymi partii opozycyjnych. - Tego chcą od nas wyborcy. Nasi wyborcy powiedzieli, nasi - mam na myśli wszyscy wyborcy w Polsce - powiedzieli ni mniej, ni więcej, tylko tyle - wskazał premier. Jak mówił, "nikt nie jest ostatecznym zwycięzcą". - My mieliśmy największą liczbę głosów, drugą co do wielkości w liczbach absolutnych przez te ostatnie 34 lata, ale potrzebujemy koalicjanta. Zapraszamy wszystkich koalicjantów - powiedział.

Morawiecki: powinniśmy zbudować Koalicję Polskich Spraw

- To nam powiedzieli wyborcy: chcemy stabilnego, ponadpartyjnego rządu, a nie rządu zemsty, igrzysk, które szykuje lider opozycji, chcemy spokojnego rozwoju, skoncentrowania się na realizacji tych wszystkich tematów, o których mówiliśmy - zaznaczył Morawiecki. - Moja oferta jest taka, jak powiedziałem, w oparciu o ten "Dekalog", który nas łączy, musi nas połączyć. Powinniśmy, szanowni państwo, zbudować Koalicję Polskich Spraw, spokojny rząd, który będzie realizował polskie sprawy, tak, jak tego sobie życzą Polki i Polacy - podkreślił.

- Drodzy parlamentarzyści, drodzy posłowie i posłanki, bo to wy będziecie wybierali rząd, głosowali nad rządem. Was wybrali wyborcy, a nie liderzy polityczni. Jesteście zobowiązani do tego, aby realizować to, co jest w waszym programie - zaapelował premier.

Źródło: Radio ZET