Morawiecki przygotował „niespodziankę” dla opozycji. „Ścieżką poselską wpłynie projekt”

VAT na żywność może wraz z końcem tarczy antyinflacyjnej wrócić do wyższej stawki. - Od dwóch lat rząd PiS wprowadzał zerowy VAT na żywność i tak samo robimy teraz. Ścieżką poselską do Sejmu wpłynie projekt zerowego VAT-u na żywność - zapowiedział pełniący obowiązki premiera Mateusz Morawiecki.

VAT na żywność jednak nie wzrośnie? PiS przygotowało projekt ustawy

Co przyszły rząd zrobi z zerowym podatkiem VAT na żywność? - W projekcie budżetu przedstawionym przez PiS został zniesiony. Stawka VAT wraca do poziomu 5 procent. Ja stoję na stanowisku, że VAT powinien wrócić do 5 procent – powiedział ekonomista Andrzej Domański w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Oglądaj

W odpowiedzi Mateusz Morawiecki poinformował o dwóch projektach ustaw, które PiS skierowało do Sejmu - przedłużenie wakacji kredytowych i zerowego VAT-u na żywność. Podkreślił, że propozycje PiS są spójne z propozycjami programowymi PSL, Polski 2050, Konfederacji, a nawet Lewicy.

Powiedział, że ścieżką poselską do Sejmu wpłynie projekt zerowego VAT-u na żywność. - Zrobiliśmy to dwa lata temu, rok temu również - ona nie znalazła się w pierwotnym kształcie budżetu, a później ją wdrożyliśmy w końcówce roku i tak samo robimy teraz. Ścieżką poselską we współpracy z obecnym rządem wpłynie propozycja, aby przedłużyć zerowy VAT na żywność. W portfelu polskich rodzin ma zostać więcej pieniędzy, bo inflacja spada, ale cały czas jest na wysokim poziomie - wyjaśnił Morawiecki.

Dodał, że do Sejmu kierowana jest także projekt ustawy o wakacjach kredytowych. - Wakacje kredytowe - ustawa, którą przyjęliśmy jeszcze przed wyborami i kierujemy tę ustawę do Sejmu, aby zrealizować nasze zobowiązania, aby dać oddech polskim rodzinom w spłacaniu rat kredytowych – stwierdził Morawiecki. Polityk wyraził nadzieję na otrzymanie poparcia tej ustawy od Trzeciej Drogi i Lewicy, „bo już widać, że przedstawiciele PO wycofują się rakiem z tej oferty”.

- Wakacje kredytowe powinny obowiązywać, ale nie w takiej formie jak do tej pory. Warunki rynkowe ulegają zmianie, stopy procentowe powoli są obniżane. Wakacje kredytowe były wprowadzone w wyjątkowych okolicznościach: NBP nie zapanował nad inflacją, która spustoszyła portfele Polaków i doprowadziła do wzrostu stóp procentowych. W konsekwencji nastąpił skokowy wzrost rat kredytu. Wiemy, że znacząca część oszczędności wygenerowanych dzięki wakacjom kredytowym, została wykorzystana celem nadpłaty kredytu – wyjaśnił Andrzej Domański w programie „Gość Radia ZET”.

Źródło: Radio ZET/PAP