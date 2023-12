Morawiecki: rząd da więcej pieniędzy. „Podjęliśmy decyzje, żeby program był rozszerzony”

Kredyt 2 procent mogą zaciągnąć osoby, które do tej pory nie miały jeszcze mieszkania lub domu. Marlena Maląg, nowa ministra rozwoju, poinformowała, że do tej pory złożono ok. 90 tys. wniosków, a podpisanych umów jest ponad 40 tys. - Żeby zachować ten progres i żeby wszyscy mogli zrealizować (...) marzenie o swoim, własnym mieszkaniu, podjęliśmy decyzję, że zwiększamy budżetowanie, a więc limity w poszczególnych latach. Cały program był zaplanowany na ponad 11 mld zł, dzisiaj będzie to ponad 16 mld zł – stwierdziła szefowa MRiT. Dzięki temu „wszyscy, którzy złożą wnioski, będą mogli zrealizować swoje marzenia o własnym mieszkaniu”.

Wyższy limit na kredyt 2 procent.

Z opublikowanego projektu w Wykazie prac legislacyjnych i programowych RM, wynika, że zapewnienie utrzymania w 2024 r. porównywalnych rozmiarów akcji kredytowej w stosunku „do 30-40 tys. kredytów rocznie, jakie będą mogły zostać udzielone w latach 2025-2027” wymaga zwiększenia maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat bezpiecznych kredytów 2 proc.

Oglądaj

„Proponuje się podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa w stopniu dającym możliwość przyjęcia w ustawach budżetowych takich kwot zasilenia Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który dawał będzie możliwość udzielenia w latach 2023-24 łącznie ok. 75 tys. bezpiecznych kredytów 2 proc., przy założeniu, że średnia kwota kredytu udzielanego każdym z lat realizacji programu wynosi 400 tys. zł” – stwierdzono w informacji.

- Staramy się, aby ta popularność tego produktu mogła spotkać się z jego podażą w przyszłym roku. I stąd decyzje, które podjęliśmy na Radzie Ministrów dotyczące właśnie tego, aby ten kredyt, który stał się spełnieniem marzeń dla wielu polskich rodzin, był rozszerzony z punktu widzenia dostępności – powiedział – powiedział Mateusz Morawiecki.

- Budżet przyszłoroczny zostanie zwiększony o ponad 800 mln zł – zapowiedziała Marlena Maląg. Projekt ustawy musi zostać przyjęty przez Sejm, a nowa większość nie musi poprzeć propozycji Morawieckiego – tym bardziej, że w czasie wyborów zapowiadała wdrożenie własnego programu: kredyt 0 procent.

Obowiązująca od 1 lipca ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadziła m.in. kredyt 2 procent z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa. Takie kredyty mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Zgodnie z ustawą "bezpieczny kredyt" może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Jego kwota nie może przekroczyć 500 tys. zł albo 600 tys. zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji BGK.

Źródło: Radio ZET/Rada Ministrów/PAP