„Możliwe, że Rosja odetnie resztę dostaw gazu”. Von der Leyen o ciężkiej zimie

Gazu w tym roku nie zabraknie, Rosja przeliczyła się, próbując zaszantażować energetycznie Unię Europejską – wynika ze słów przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Krajom Wspólnoty udało się ograniczyć zużycie, dzięki czemu nawet wstrzymanie dostaw przez Nord Stream po odnotowaniu wybuchów przy gazociągu nie wpłynęło negatywnie na perspektywy przetrwania obecnej zimy. Szefowa KE przyznała, że powody do zmartwień są w przypadku przyszłego roku: Europie może zabraknąć około 30 mld metrów sześciennych gazu.

Unia Europejska przetrwa tę zimę. „Za rok może być inaczej”

Łagodna aura i późne nadejście zimy stały się sprzymierzeńcem Europy. Dzięki mniejszemu dotychczasowemu zapotrzebowaniu na gaz nie powinno go w tym roku zabraknąć nawet pomimo szantażu energetycznego ze strony Rosji, która zmniejszyła lub nawet całkowicie odcięła zakontraktowane dostawy. Gaz został między innymi odcięty Polsce.

- Rezultatem dotychczasowych działań jest to, że tej zimy jesteśmy bezpieczni. Szantaż (energetyczny) Rosji poniósł fiasko. (...) Przygotowania do następnej zimy - 2023/2024 - zaczynają się już teraz – zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej.

Unia Europejska będzie starała się zabezpieczyć gaz z alternatywnych źródeł. Ursula von der Leyen przyznał jednak, że nie ma gwarancji, że w przyszłą zimę uda się zaspokoić wszystkie potrzeby obywateli i gospodarki.

- Europa musi zwiększyć wysiłki na kilku polach. Jest możliwe, że Rosja odetnie resztę dostaw gazu. Chiny mogą znieść restrykcje covidowe, a to spowoduje wzrost zapotrzebowania do poziomu sprzed pandemii. Tej zimy korzystamy z wyjątkowo łagodnej aury. Za rok może być inaczej. Mimo działań, które podjęliśmy może nam zabraknąć do 30 mld metrów sześciennych gazu w następnym roku oceniła von der Leyen.

Nie tylko dostępność gazu może być problemem – dużym wyzwaniem dla dużych przedsiębiorstw może być jego cena. „Solidarność” alarmowała, że z powodu braku ochrony dużych przedsiębiorstw przed podwyżkami cen nośników energii zagrożonych jest nawet milion miejsc pracy w Polsce.

