Można dostać 40 emerytur naraz. „Rząd o tym nie informuje”

emerytura to dla wielu osób wyraźnie odczuwane wsparcie finansowe w czasach ogromnej inflacji. Część seniorów może dostać niemal 40 emerytur naraz – i to w pełnej wysokości przyznanego im świadczenia, a nie tylko na poziomie emerytury minimalnej. Umożliwiają to przepisy przyjęte na czas pandemii COVID-19, które swoją moc stracą wraz z końcem lipca. Czu na złożenie wniosku zostało więc zainteresowanym naprawdę niewiele.

Emerytura za 3 lata wstecz. Wnioski do 31 lipca

W podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej wytłumaczył, że nawet rekordowa podwyżka o 14,8 procent to za mało, żeby zrekompensować wzrost cen. Koszt codziennych zakupów wzrósł bowiem o 20 procent. Słowa eksperta potwierdziły się już trzy miesiąca po przeprowadzaniu waloryzacji. Emerytury i renty zostały podwyższone o 14,8 procent w marcu 2023, a już na koniec czerwca skumulowana inflacja wyniosła 15 procent. Warto przy tym dodać, że produkty spożywcze drożały w tym czasie nawet szybciej, przez co odczuwany w sklepach wzrost cen jest wyższy od oficjalnych statystyk.

Pandemia COVID-19 zdezorganizowała pracę urzędów, dlatego wprowadzono przepisy umożliwiające między innymi staranie się o przyznanie świadczenia z datą wsteczną, maksymalnie od marca 2020 roku. Osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, lecz dalej pracowały, mogą upomnieć się o zaległe świadczenia. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, mogą otrzymać nawet 40 wypłat jednocześnie.

„Osobom, które w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19, zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty emerytury, renty lub innego świadczenia o charakterze długoterminowym, prawo do świadczenia w ponownie ustalonej wysokości lub wypłata świadczenia przysługuje na ich żądanie wyrażone w formie oświadczenia (druk ERO) od dnia, w którym zostały spełnione warunki do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 roku” –przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Faktowi”.

Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany 1 lipca, żeby więc skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę z datą wsteczną należy złożyć wniosek do końca tego miesiąca. Problem w tym, że ani rząd, ani ZUS nie przeprowadzili akcji informacyjnej wśród seniorów, którym może przejść obok nosa mała fortuna.

– Tylko do końca lipca ubezpieczeni mają możliwość zwrócić się o przeliczenie świadczeń i wypłatę nieotrzymanych środków. Przepisy przewidują, że tylko do 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego możliwe jest otrzymanie świadczeń nawet od marca 2020 r. To w tym zakresie ZUS powinien informować, kto może skorzystać i ile pieniędzy. Władze wolą informować o programie, który nie wszedł w życie i zdobywać poparcie polityczne, a nie udzielać odpowiedzi na realne zapytania obywateli – powiedział „Faktowi” dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego, odnosząc się do informacji na temat 800 plus. Ustawa nie została jeszcze podpisana przez prezydenta, a w całym kraju urządzane są pikniki, podczas których przekazywane są informacje o podwyżce.

Najwięcej do zyskania mają osoby, które wiek emerytalny osiągnęły w lutym 2020 lub wcześniej – one mogą starać się o wypłatę emerytur od marca 2020 do lipca 2023 włącznie. Kumulacja wyniesie w takim przypadku 40 świadczeń. ZUS ostrzegł jednak, że w razie skorzystania z tej możliwości przyznana emerytura będzie niższa od obliczonej obecnie z uwzględnieniem wyższego zgromadzonego kapitału.

„Wysokość emerytury zależy od kilku czynników, w tym kwoty zgromadzonych składek i kapitału początkowego oraz sposobu ich waloryzacji, a także średniego dalszego trwania życia. Im później zainteresowany zdecyduje się przejść na emeryturę, tym krótsze średnie dalsze trwanie życia zostanie przyjęte do obliczenia wysokości jego emerytury. Data przejścia na emeryturę ma również wpływ na waloryzację kapitału początkowego i składek, a także długość okresu opłacania składek. Zgłoszenie wniosku z oświadczeniem ERO może zatem skutkować ustaleniem wysokości w kwocie niższej niż gdyby do wniosku o emeryturę nie przedłożono tego oświadczenia” – ostrzegł ZUS w informacji przesłanej "Faktowi".

RadioZET.pl/Fakt