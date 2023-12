Można dostać pieniądze z ZUS. Nie zawsze jednak zasiłek wpłynie na konto z automatu

Zasiłek chorobowy w zależności od rodzaju zatrudnienia przez pierwszy miesiąc zwykle wypłaca pracodawca, a potem obowiązek ten przejmuje ZUS. Nieco inne zasady dotyczą np. zleceniobiorców lub osób prowadzących własną działalność. Wspólnym mianownikiem są rzecz jasna składki. „Warto płacić tę niewielką składkę, żeby mieć zabezpieczenie na czas choroby” – zachęca ZUS.

Pieniądze za czas choroby. Dla kogo zasiłek z ZUS?

- Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni, to nie jest tak, że gdy kończy nam się umowa o pracę, to automatycznie tracimy prawo do zasiłku chorobowego – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Pod pewnymi warunkami chorobowe będzie przysługiwało także po wygaśnięciu stosunku pracy czy ubezpieczenia chorobowego. Rzeczniczka wyjaśniła, że chorobowe przysługuje wtedy, gdy niezdolność do pracy trwała bez przerwy, co najmniej 30 dni. Pieniądze przysługują choremu nawet jeśli niezdolność do pracy powstanie po ustaniu zatrudnienia, ale nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Okres ten wydłużony jest do 3 miesięcy „w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym "E")” – podał ZUS.

Jak dodała rzeczniczka, zasiłek, co do zasady, można pobierać po wygaśnięciu ubezpieczenia do 91 dni. W przypadku niezdolności do pracy powstałej w czasie ciąży, lub badań przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, okres ten jest dłuższy. - W tych przypadkach zasiłek chorobowy można dostawać nie dłużej niż 182 albo 270 dni – gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w czasie ciąży – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis.

Po tym okresie ubezpieczony może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, o ile nadal pozostaje niezdolny do pracy.

Kto wypłaca chorobowe?

ZUS wyjaśnił, że jeśli L4 przypada jeszcze na czas zatrudnienia jak i obejmuje okres już po ustaniu ubezpieczenia, wtedy „chorobowe” do zakończenia umowy o pracę wypłaca pracodawca (lub zleceniodawca), pod warunkiem że zgłasza do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 osób. - Potem wypłatę zasiłku przejmujemy my. Żeby jednak było to możliwe pracodawca, (czy zleceniodawca), o czym niekiedy zapomina - musi przekazać do nas zaświadczenie płatnika składek Z-3 albo Z-3a – zastrzegła Kowalska-Matis.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i duchowni sami muszą zgłosić się do ZUS. - Warto pamiętać o tym, że wypłata zasiłku nie następuje z tzw. automatu. To, że lekarz wystawi e-ZLA nie wystarczy. Musi wpłynąć do nas wniosek o wypłatę – przestrzegła rzeczniczka. - Bez tego nie ma wypłaty – dodała.

- Zwracam uwagę, że te wszystkie zasady dotyczą wyłącznie osób ubezpieczonych, które mają opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, które w przypadku umowy o pracę jest obowiązkowe, ale w przypadku zleceniobiorców i prowadzących własna działalność – dobrowolne – przestrzegła Kowalska-Matis.

– Zachęcam do płacenia tej niewielkiej składki, żeby mieć zabezpieczenie na czas choroby – podsumowała rzeczniczka.

Zasiłek chorobowy Kto i ile dostanie Zasiłek chorobowy wynosi zwykle 80 proc. podstawy jego wymiaru. Na 100 proc. mogą liczyć osoby, w przypadku których niezdolność do pracy spowodowana była np. wypadkiem przy pracy lub powstała w trakcie ciąży. Wyższy zasiłek dostaną także osoby poddające się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Przy wyliczeniu zasiłku od uwagę bierze się przychód lub dochód z ostatnich 12 miesięcy.

Źródło: Radio ZET/ZUS