„Musimy uważnie sprawdzać rachunki”. Moskwa o cenach gazu

Gaz jest rekordowo drogi, choć w ostatnim czasie ceny rynkowe surowca nieco spadły. Urząd Regulacji Energetyki wezwał przedsiębiorców w branży do korekty taryf. Jak mówiła na antenie Radia ZET Anna Moskwa, „o ile jednak ciepłownia ma zatwierdzoną taryfę przez URE, czy dopłatę ze strony gminy, to potem rachunek wystawia spółdzielnia i wspólnota, gdzie robi prognozę zużycia plus dodatkowe opłaty”. Minister klimatu zachęciła do sprawdzania, czy wspólnota „nie reguluje swojej płynności naszym rachunkiem”.

Ceny gazu. „Musimy uważnie sprawdzać rachunki”

- Zachęcamy, by bardzo uważnie czytać rachunki i patrzeć, co dostajemy ze wspólnot i spółdzielni, dlaczego jest taka prognoza, dlaczego mamy zwiększoną prognozę, a mamy łagodną zimę, czy czasem spółdzielnia i wspólnota nie reguluje sobie swojej płynności naszym rachunkiem – mówiła Anna Moskwa.

Mam osobiście taki rachunek i takie rachunki dostajemy, gdzie prognozy są wyższe i trudno powiedzieć dlaczego. Każdy obywatel ma prawo dopytania o rachunek, a często nie mamy takiego nawyku Anna Moskwa

Szefowa resortu klimatu dodała, że w 2023 roku obowiązują maksymalne ceny gazu, a także rekompensaty podatku VAT od rachunków dla tych, którzy spełniają kryteria dochodowe. Rząd przyjął także projekt gwarantujący kolejne rekompensaty w razie podwyżek cen surowca.

"Jeżeli nastąpi wzrost cen ciepła większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., to przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak by uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła" - przekazała KPRM.

