Muszą dorabiać do emerytury, by przeżyć. W tym kraju co trzeci obywatel jest seniorem

Emerytury wobec prognoz demograficznych mogą w przyszłości okazać się niewystarczającym narzędziem zabezpieczenia finansowego obywateli. Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdziły, że Polska z roku na rok „kurczy się” pod względem liczby ludności i starzeje się w niepokojącym tempie. Z jeszcze większym problemem, także przez pryzmat systemu emerytalnego, mierzy się Japonia.

Oto najszybciej starzejący się kraj

Odsetek japońskiej populacji w wieku 80 lat i więcej przekroczył po raz pierwszy w historii 10 proc. – wynika z rządowych danych statystycznych z 2022 r. opublikowanych z okazji obchodzonego w poniedziałek Dnia Szacunku dla Osób Starszych. Polska Agencja Prasowa, która przyjrzała się danym, wskazała, że wraz z szybko postępującym starzeniem się społeczeństwa coraz więcej seniorów decyduje się kontynuować pracę.

Japonia jest oficjalnie najszybciej starzejącym się krajem na świecie. Liczba osób w wieku powyżej 80 lat wzrosła o 270 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając 10,1 proc. całkowitej populacji Japonii wynoszącej ok. 124,6 mln.

W Japonii osoby w wieku 65 plus stanowią 29,1 proc. społeczeństwa, a jest ich łącznie 36,23 mln. Tuż za Japonią są Włochy i Finlandia, gdzie odsetek osób 65 plus to odpowiednio 24,5 proc. i 23,6 proc. populacji.

Japoński rząd zauważył, że Japończycy, podobnie zresztą jak Polacy, jeśli już decydują się na małżeństwo i dzieci, to robią to w późniejszym wieku. Problemy demograficzne w Azji doprowadziły do wzrostu kosztów opieki nad osobami starszymi, przy niewystarczającej liczbie młodych ludzi do obsadzenia miejsc pracy i opłacenia programów społecznych i socjalnych.

Wizja coraz niższych świadczeń emerytalnych skłania Japończyków do dalszej pracy, nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Liczba aktywnych zawodowo osób 65 plus sięgnęła 9,12 mln, co oznacza, że co niemal czwarta osoba w tej grupie wiekowej nadal pracuje. Osoby starsze stanowią 13,6 proc. całkowitej siły roboczej w kraju.

Wskaźnik zatrudnienia wśród seniorów w wieku 65–69 wyniósł 50,8 proc., a w grupie 70–74 lata aż 33,5 proc.