Na 800 plus trzeba będzie poczekać. „Ta ustawa nie jest pilna”

800 plus ma wystartować od stycznia 2024 roku. Ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm, zatwierdzić lub poprawić musi ją jeszcze Senat. Wyższa izba polskiego parlamentu zamierza podejść do sprawy poważnie, dyskutując nad zasadami podwyżki 500 plus na odpowiednich komisjach i prowadząc konsultacje.

800 plus bez pośpiechu w Senacie

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z którą od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł. Podczas briefingu prasowego jeszcze przed rozpoczęciem obrad marszałek Senatu Tomasz Grodzki pytany był, dlaczego izba nie zajmie się nowelizacją na obecnym posiedzeniu.

- Pracujemy starym, dobrym trybem: komisje, konsultacje i dopiero debata plenarna. Mamy (..) zawsze 30 dni, a przypadku ustaw pilnych 20 dni. Ta ustawa nie jest pilna, wiec będzie rozpatrzona prawdopodobnie na następnym posiedzeniu - odpowiedział Grodzki.

Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że nowela zakłada podwyższenie świadczenia wychowawczego do 800 zł od 1 stycznia 2024 roku, „więc czasu jest aż nadto”.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

RadioZET.pl/PAP