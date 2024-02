Na garaż stać tylko najbogatszych. Ceny z kosmosu

W 2023 roku w mediach głośno było o zawrotnych cenach garaży, m.in. w Warszawie. Wówczas “Super Express” pisał o ogłoszeniu dotyczącym sprzedaży garażu za na Saskiej Kępie za… 180 tysięcy złotych. Kilka dni temu, pewien użytkownik platformy X opublikował zdjęcie garażu za 150 tysięcy złotych: tym razem na warszawskich Bielanach.

"Ciekawe, czy można przeflipować na kawalerkę" – napisał autor.

Garaż w cenie mieszkania

Nie tylko w Warszawie ceny są kosmiczne: lutym 2023 r. o cenach garaży pisała “Gazeta Wyborcza”. 17-metrowy garaż postawiony w latach 80. w Lęborku kosztował wtedy 75 tys. zł, a za taki obiekt w Gorzowie trzeba było zapłacić już 80 tys. zł. Jak podaje serwis bankier.pl, kilka miesięcy temu za murowany garaż we Wrocławiu trzeba było zapłacić od 80 tys. zł do 120 tys. zł, w Gdańsku od 60 tys. zł do 95 tys. zł, z kolei w Krakowie ceny wahały się od ponad 80 tys. zł do 160 tys. zł. Teraz jest jeszcze gorzej: w serwisie otodom.pl znajdziemy garaże za ponad 200 tysięcy złotych. Oznacza to, że za garaż w większym mieście zapłacimy prawie tyle, co za niewielkie mieszkanie w mniejszym mieście.Skąd takie stawki? Eksperci wskazują na dwa czynniki: popyt, który znacznie przewyższa podaż oraz lokalizację. Mieszkańcy większych miast często posiadają mieszkania bez garaży, a zaparkowanie auta graniczy z cudem.

Miasta znalazły już sposób, by zarobić: w wielu miejscach wprowadzono strefy płatnego parkowania, z których na co dzień korzystają mieszkańcy. Jak czytamy w serwisie olsztyn.com.pl:

W ciągu ostatnich lat wpływy z strefy płatnego parkowania rosły w niesamowity sposób. W 2020 roku łączne dochody wyniosły ponad 5 mln zł. Rok później było to już 6 mln. Rok 2022 zakończono z wynikiem 7 068 075 zł.