Na stacjach już Halloween. Ceny paliw straszą, a będzie gorzej

Ceny paliw utrzymywały się na stacjach na stosunkowo niskim poziomie – tankować można było płacąc mniej niż 6 zł za litr. Te czasy, jak się wydaje, bezpowrotnie minęły. W dwa tygodnie ceny wzrosły o 30 groszy na litrze i nie jest to jeszcze ostatnie słowo niewidzialnej ręki rynku. „To ważna wiadomość dla tysięcy Polaków, planujących tradycyjne wyjazdy z okazji dnia Wszystkich Świętych. Na niektórych stacjach w dobiegającym końca tygodniu dało się jeszcze zaobserwować ceny paliw poniżej 6-złotowej granicy, ale na przełomie października i listopada będą one należeć do rzadkości” - zastrzegli analitycy.

Ceny paliw znowu wzrosły. Drogie wyjazdy na Wszystkich Świętych

- My importujemy paliwa, gdybyśmy obniżyli ceny, to nie opłacałoby się paliw do Polski przywozić, ale opłacałoby się je wywozić. Mało tego, sprzedalibyśmy także więcej w kraju. Popyt by wzrósł, podaż by się skurczyła i mielibyśmy sytuację taką jak na Węgrzech – tak na pytanie, czy Orlen doi Polaków, odpowiedział w lutym 2023 roku w podcaście „Biznes. Między wierszami” Adam Czyżewski, główny ekonomista Orlenu. Po utrzymywaniu sztucznie zaniżonych cen paliw w tym kraju zabrakło. 30 procent oleju napędowego używanego w Polsce pochodzi z importu.

- Te siedem złotych nam zamajaczy, jest realne w perspektywie liczonej w kilku tygodniach. Pamiętajmy o tym, jaką mamy sytuację międzynarodową. Pierwszy raz od jakiegoś czasu mamy poważne ryzyko militarne w regionie bliskowschodnim, a to zawsze działa na ropę, na wyobraźnię inwestorów. Jak się tam coś wydarzy, to zaangażuje kraj bezpośrednio wydobywający czy tranzytujący ropę naftową. Stąd mamy realne ryzyko skoku cen paliw – stwierdził Bogucki.

„6,33 zł/l oraz 6,27 zł/l to aktualny średni krajowy poziom cen oleju napędowego i benzyny Pb95. W skali tygodnia benzyna podrożała średnio 16 gr./l natomiast diesel 14 gr./l” - poinformowali analitycy Refleksu. Prognozują, że średnia krajowa cena benzyny Pb95 i diesla na koniec przyszłego tygodnia może wzrosnąć do 6,50-6,60 zł/l.

„W mijającym tygodniu niemal każda sesja przynosiła wyraźną zmianę kierunku notowań surowca. Najdroższa ropa była w poniedziałek, kiedy płacono za nią ponad 92 dol. Najtaniej baryłkę surowca na giełdzie w Londynie można było kupić w środę, kiedy kosztowała niecałe 87 dol.” - podał e-petrol.pl w komunikacie, dodając, że w piątek przed południem cena ropy Brent wyniosła blisko 90 dol.

Zdaniem ekspertów portalu kluczowe znaczenie dla zachowania cen surowca mają aktualnie doniesienia napływające z Bliskiego Wschodu, a inwestorzy mają „duży problem” z oceną tego, jak rozwinie się sytuacja na pograniczu izraelsko-palestyńskim. „Informacje wskazujące na możliwość eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego czy jego umiędzynarodowienia, przekładają się bezpośrednio na wzrost notowań ropy naftowej, a każdy sygnał wskazujący na to, że uda się powstrzymać działania militarne i doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania daje podstawy do spadkowej korekty” - zauważyli.

- O tych podwyżkach wiemy od jakiegoś czasu. Sugerujemy jako analitycy, że one mogą nastąpić, biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową i taką sytuację w kraju, jaką mieliśmy z cenami hurtowymi. To jest tylko kwestia czasu. Myślę, że wszyscy decydenci odpowiedzialni za kształtowanie cen paliw wiedzą, jakie jest poważne ryzyko braków na stacjach, jeżeli nastąpiłaby panika. „Ćwiczyliśmy” ją w momencie rosyjskiej agresji na Ukrainę, kiedy ludzie zaczęli dość panicznie tankować duże ilości paliwa. Wtedy po prostu nawet najlepsza logistyka sobie nie poradzi – wyjaśnił nam analityk e-petrol.pl.