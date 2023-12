Na to czekali emeryci. Tusk w exposé: wprowadzimy natychmiast

Druga waloryzacja świadczeń to jedna z obietnic wpisanych do 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Rozwiązanie jest ogromnie potrzebne w czasie wysokiej inflacji. GUS wyliczył, że w 2022 roku wartość świadczeń wypłacanych przez ZUS spadła realnie o 4,7 procent. Druga waloryzacja, która byłaby wypłacana we wrześniu, pomogłaby zapobiec takiej sytuacji.

Druga waloryzacja emerytur. Tusk: natychmiast

Podczas wygłoszonego we wtorek exposé w Sejmie premier Tusk przypomniał o tzw. 100 konkretach – propozycjach wyborczych Koalicji Obywatelskiej.

- Cała Polska zna te konkrety, cała Polska będzie nas z tego rozliczała, nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę powiedzieć – nie obawiamy się żadnej z tej obietnic, zostaną zrealizowane – zadeklarował Donald Tusk.

- Odchodząca ekipa straszyła Polaków: „o, przyjdą nowi, wszystko zabiorą”. (...) Długie godziny siedzieliśmy, by ta obietnica stała się gwarancją: nic, co było dane przez lata, co jest uprawnieniem polskich obywateli, nie zostanie zabrane – podkreślił nowy premier.

Jak mówił Tusk, „to nie wystarczy”. - Tak jak obiecaliśmy – wprowadzimy natychmiast drugą w ciągu roku waloryzację rent i emerytur wtedy, kiedy inflacja będzie przekraczała 5 procent – zapowiedział Donald Tusk.

- Śmialiście się z „babciowego” – będzie „babciowe”. W ramach programu Aktywna Mama wypłacimy każdej mamie, każdej rodzinie, wszystkim rodzicom, którzy potrzebują pomocy na opiekę nad swoim maleństwem 1500 zł miesięcznie – dodał, podkreślając, że „to tylko przykłady”.

