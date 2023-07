Nadchodzą nowe banknoty. Może się na nich pojawić kaczka

Pieniądze cały czas są udoskonalane. Nawet jeśli tego nie widać, banki centrale wprowadzają coraz trudniejsze do obejścia zabezpieczenia, mające zapobiegać fałszowaniu banknotów. Europejski Bank Centralny wraz z wprowadzeniem nowej generacji takich środków chce zmienić wygląd banknotów euro. Motywy, jakie będą je zdobić, wskażą internauci w głosowaniu.

Nowe banknoty euro. Głosowanie nad wyglądem

Od 21 lat na euro znajdują się motywy architektoniczne, przedstawiające budynki i konstrukcje z krajów, które wprowadziły wspólną walutę. EBC postanowił to zmienić i poddał pod internetowe głosowanie 7 nowych pomysłów na szatę graficzną unijnych banknotów. Nie pokazano jeszcze żadnych projektów, szczegóły pozostawiając wyobraźni głosujących.

Na nowych banknotach euro mogą się pojawić następujące motywy i hasła: ptaki, kultura europejska, europejskie wartości odzwierciedlone w naturze, przyszłość należy do ciebie, ręce: razem budujemy Europę, nasza Europa - my sami, rzeki: wody życia w Europie.

- Pracujemy nad nową serią zaawansowanych technologicznie banknotów, aby zapobiegać fałszerstwom i zmniejszać negatywny wpływ na środowisko. Jesteśmy zobowiązani do utrzymania gotówki i zapewnienia, że płacenie gotówką jest zawsze opcją - powiedział członek zarządu EBC Fabio Panetta.

Pierwotnie propozycji nowych motywów na banknotach euro było 29, do 6 zawęziła je Tematyczna Grupa Doradcza powołana przez EBC w grudniu 2021. Rada Prezesów EBC dodała 7 potencjalny motyw: kulturę europejską. Głosować nad propozycjami mieszkańcy strefy euro mogą do końca sierpnia. Europejski Bank Centralny zastrzegł, że będzie sugerował się wynikami plebiscytu, ale nie będzie on dla EBC wiążący.

RadioZET.pl/TVN24/Politico