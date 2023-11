Nadchodzą szczęśliwe dni dla emerytów. ZUS już szykuje pieniądze

Emerytury wypłacane są przez ZUS jak w zegarku, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Co do zasady, pieniądze trafiają do seniorów 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Od tego terminarza obowiązuje wyjątek: wypłata zostanie przyspieszona, jeśli pierwotna data wypadała w dzień wolny od pracy. Do takiej właśnie sytuacji dojdzie w grudniu oraz styczniu, dzięki czemu część seniorów świadczenie z 2024 roku otrzyma jeszcze w tym. Kolejna miła niespodzianka czekać będzie na emerytów w lutym, gdy urzędy skarbowe zaczną oddawać podatek pobrany od 13. i 14. emerytury.

Wcześniejsze i podwójne wypłaty emerytur. Grudzień 2023

Mimo wysokiej waloryzacji emerytury i renty straciły na realnej wartości w 2022 roku 4,7 procent – wyliczył GUS. To efekt wysokie inflacji, za którą nie nadążyła podwyżka świadczeń. Wysokie tempo wzrostu cen ma dokuczać nam według prognoz jeszcze kilka lat, a to seniorzy są przede wszystkim ofiarami drożyzny w sklepach. Dla wielu z nich liczy się więc nie tylko sam fakt otrzymania pieniędzy z ZUS, lecz także data dotarcia pieniędzy.

Oglądaj

W grudniu 2023 roku dwie grupy seniorów otrzymają emerytury przed zwyczajowym terminem. Pierwsza to osoby, które świadczenia otrzyma 10. dnia miesiąca. 10 grudnia to niedziela, pieniądze więc zostaną wypłacone w piątek 8 grudnia.

Z jeszcze większym wyprzedzeniem środki z ZUS dotrą do seniorów, którzy mieli otrzymać emerytury 25 grudnia. Pierwszy dzień świąt wypadł w poniedziałek, pieniądze zostaną więc wypłacone beneficjentom w piątek 22 grudnia.

Wyjątkowym dniem dla części emerytów będzie piątek 29 grudnia. Tego dnia drugą w tym miesiącu wypłatę otrzymają seniorzy, którzy na przelewy i przekazy od ZUS czekają 1. dnia miesiąca. 1 stycznia, czyli Nowy Rok, jest dniem wolnym od pracy, ta część seniorów zdążyła się więc już zapewne przyzwyczaić do otrzymywania pod koniec roku podwójnych wypłat.

Waloryzacja emerytur w marcu, podwyżka kwoty na rękę dzięki zwiększeniu kwoty wolnej w lipcu oraz druga waloryzacja we wrześniu – takie plany na 2024 rok miał w stosunku do świadczeń otrzymywanych przez seniorów nowy rząd. Na wdrożenie tych zmian trzeba jednak czasu – po decyzji Andrzeja Dudy o powierzeniu misji znalezienia większości Mateuszowi Morawieckiemu może go zabraknąć.

Źródło: Radio ZET/ZUS/Super Express