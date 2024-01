Nadchodzi bon senioralny. „Mamy kształt tego projektu”

Bon senioralny to jedna z obietnic wyborczych, która ma doczekać się w tym roku spełnienia. Przygotowaniem zasad, na jakich będzie funkcjonować, ma zająć się Rada do spraw Polityki Senioralnej. Minister ds. polityki senioralnej w grudniu podpisała zarządzenie w sprawie jej powołania. Organ ten ma liczyć od 15 do 30 członków powoływanych na 2-letnią kadencję. Obecnie trwa nabór kandydatów do Rady, który zakończy się 31 stycznia.

Bon senioralny. „Finansowanie usług zdrowotnych i pielęgnacyjnych”

Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała prace nad bonem senioralnym, który ma wesprzeć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. - Mamy kształt tego projektu, natomiast w tej chwili pracuje nad nim grupa ekspertów, którzy mają odnieść się do tego pomysłu, do tych wstępnych założeń, które z mojej strony padły - powiedziała minister.

Zaznaczyła, że zanim ustawa w sprawie bonu senioralnego wejdzie w życie, musi być szeroko skonsultowana. Dopiero po konsultacjach będą znane szczegóły tego rozwiązania. Jak wcześniej informowała minister, celem bonu senioralnego ma być finansowanie usług zdrowotnych i pielęgnacyjnych dla osoby starszej, a także odciążenie jego bliskich. To np. opłacenie usług asystenta.

Według zapowiedzi bon senioralny nie będzie wypłacany w formie gotówki. Organizacją tego zadania mają zająć się samorządy. W pracach nad programem uczestniczyć ma Rada, która funkcjonować zacznie w lutym 2024 roku.

Marzena Okła-Drewnowicz w rozmowie z PAP powiedziała, że zadaniem Rady będzie inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań dotyczących polityki senioralnej. Mają w niej zasiąść eksperci z różnych organizacji i uczelni z całej Polski.

- Ważne jest przede wszystkim to, żeby system działał spójnie. Dzisiaj polityka senioralna jest bardzo rozczłonkowana. Słyszymy np. o potrzebach seniorów, którzy opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, musimy mieć dla nich wsparcie ze strony państwa. Muszę wyłuskiwać tego typu sytuacje i te luki uzupełniać rozwiązaniami. To jest też kwestia koordynacji między poszczególnymi resortami - powiedziała Okła-Drewnowicz. Podkreśliła, że Rada będzie także opiniować rozwiązania proponowane przez rząd.

Źródło: Radio ZET/PAP