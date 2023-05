Nadchodzi duża zmiana cen paliw. Tyle zapłacimy za Pb95 i diesla

Ceny paliw zaczęły spadać – i to nie tylko dzięki promocjom Orlenu. Z danych spółki Reflex wynika, że w porównaniu do majówki z ubiegłego roku za litr diesla kierowcy płacili 1,12 zł mniej, za litr autogazu 63 gr, a za litr benzyny Pb95 – 9 gr mniej. „Jedynie benzyna Pb98 jest wciąż droższa niż przed rokiem – średnio o 20 gr na litrze” – stwierdzili. Dużo wskazuje na to, że w najbliższych dniach dojdzie do kolejnych obniżek. Mają to zwiastować „bieżące korekty cen hurtowych”.

Ceny paliw mogą spaść. „5-15 groszy na litrze”

W podcaście „Biznes. Między wierszami” spytaliśmy głównego ekonomistę Orlenu, Adama Czyżewskiego, czy prawdziwe są zarzuty kierowców, że koncern „doi Polaków”. Ekspert wytłumaczył, że PKN jest „biorcą cen”, które wyznaczane są na poziomie światowym, i co prawda notuje rekordowe zyski, ale nie z własnej inicjatywy. Orlen musi sprzedawać po cenach, które wyznaczane są przez giełdy światowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo paliwowe kraju. Wyznaczenie zbyt niskiej ceny doprowadzić ma do wykupienia paliw przez podmioty zagraniczne: w takim przypadku zabraknie ich dla polskich kierowców.

Oglądaj

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby obniżać ceny wraz z ich spadkami na rynkach międzynarodowych. „Początek maja, dzięki spadkom cen na rynku ropy naftowej, upływa pod znakiem kontynuacji obniżek cen paliw zarówno na rynku hurtowym, jak i detalicznym. O ile notowane obniżki cen w detalu są jeszcze następstwem obniżek w hurcie w końcu kwietnia, to bieżące korekty cen hurtowych będą zwiększały szanse na obniżki cen na stacjach w następnym tygodniu” – stwierdzili analitycy Refleksu.

Średnie ceny paliw 4 maja 2023 wynosiły odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 – 6,61 zł/l (-4 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,22 zł/l (-2 gr/l), oleju napędowego 6,33 zł/l (-8 gr/l), autogazu 3,03 zł/l (-2 gr/l). W nadchodzącym tygodniu, w związku z sytuacją na rynku paliw, może dojść do kolejnych obniżek.

„Niewykluczone, że ceny detaliczne Pb i ON w drugim tygodniu maja spadną o kolejne 5 - 15 gr na litrze, mniej, o 3 – 5 gr na litrze mogą spadać ceny autogazu” – zapowiedzieli specjaliści. Eksperci dodali, że pierwszy tydzień maja zakończył się spadkiem cen ropy w okolice 74 dolarów za baryłkę, wobec ponad 80 dolarów z piątku ubiegłego tygodnia.

Korzystne wydarzenia na rynku hurtowym relatywnie szybko mogą jednak pójść w niepamięć, co oznaczałoby impuls do podwyżek. Analitycy Refleksu wyjaśnili, że wraz z ostatnim spadkiem cen ropy naftowej na zaczęły narastać spekulacje, czy OPEC+ nie zdecyduje się na kolejne cięcia produkcji. „Najbliższe oficjalne spotkanie OPEC+ na poziomie ministerialnym zaplanowane jest na 5-6 czerwca” - wskazali eksperci.

RadioZET.pl/Relfex/PAP