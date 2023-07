Nadchodzi fala podwyżek płac? „Silny nacisk, by wynagrodzenia rosły”

Płaca minimalna to już 3600 zł – z powodu wysokiej inflacji w 2023 roku podwyższono ją dwukrotnie. Tak samo będzie działo się w 2024 roku, gdy zgodnie z propozycją rządu najniższe wynagrodzenie ma sięgnąć 4300 zł. Jak wpłynie to na rynek pracy? Ekspertka w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski stwierdziła, że wywoła ona dużą presję na podwyżki wśród osób, które zarabiały nieco więcej, niż wynosi obecna płaca minimalna. I co więcej – pracownicy będą na dobrej pozycji przetargowej, żeby wzrost apanaży uzyskać.

Płaca minimalna. Pracownicy będą chcieli podwyżek

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Oglądaj

To właśnie szybko rosnące ceny ma rekompensować podwójna podwyżka płacy minimalnej. Wywoła ona jednak prawdziwą lawinę oczekiwań wzrostu pensji wśród pracowników zarabiających nieco lepiej, którzy będą chcieli zachować dystans do najniższego wynagrodzenia.

- Ta podwyżka jest symboliczna, większa nastąpiła w styczniu. Jakoś udało się przedsiębiorcom okiełznać ten istotny wzrost. Od stycznia czeka ich jednak kolejna zmiana. Od 1 lipca 2024 roku minimalna pensja ma wynieść 4300 zł, a to już jest wzrost o 700 zł – zapowiedziała dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

- Wyobraźmy sobie osobę, która zarabia dziś 4300 zł brutto, czyli o 700 zł więcej niż wynosi teraz minimalne wynagrodzenie. W przyszłym roku ta osoba będzie zarabiała już 4300 zł brutto, czyli tyle ile po podwyżce wyniesie pensja minimalna. Jaki będzie efekt? Przy tak płytkim rynku pracy i niskim poziomie wynagrodzenia, szansa na to, by ta osoba utrzymała różnicę między swoim wynagrodzeniem, a tym minimalnym, są bardzo duże – wyjaśniła ekspertka.

- Będzie silny nacisk na to, by wynagrodzenia rosły. Osoba, która dziś zarabia ponad 4000 zł, będzie chciała mieć co najmniej 5000 zł. To oznacza, że będzie duża presja na wzrost tych wynagrodzeń, które są ponad pensję minimalną. Gdyby skala wzrostu tej pensji była mniejsza, nacisk inflacyjny, wynikający z presji płacowo-cenowej, byłby mniejszy. Presja inflacyjna będzie duża – stwierdziła przedstawicielka UW.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska