Nadchodzi WIRON. „Kredytobiorcom będzie łatwiej niż trudniej”

Inflacja zagalopowała się do poziomu 17,9 procent. Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy procentowe przez 11 miesięcy z rzędu. Wyliczane na podstawie wskaźnika WIBOR raty wzrosły z tego powodu nawet o 100 procent, ogromnie obciążając domowe budżety. Doraźną pomocą stały się wakacje kredytowe, systemowym rozwiązaniem przynajmniej części problemu ma być wprowadzenie nowego wskaźnika, według którego wyliczane ma być oprocentowanie kredytów: WIRON-u.

WIRON zamiast WIBOR. Raty kredytów spadną

Nowy wskaźnik rewolucji nie przyniesie, ale wyliczane na jego podstawie raty będą nieco niższe niż te bazujące na WIBOR. W programie „Newsroom” Wirtualnej Polski prof. Marian Noga ostrzegł, że raty będą dalej rosnąć, mimo braku podwyższenia stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Przekazał także dobrą wiadomość: na horyzoncie widać perspektywę obniżek dzięki wprowadzeniu nowego wskaźnika.

- Mamy teraz taką sytuację, że od dwóch miesięcy RPP stóp nie podnosi, a WIBOR rośnie rekordowo. Ale mam dobrą wiadomość dla kredytobiorców. Nowy wskaźnik, WIRON, będzie o 1,3 pkt. proc. niższy od WIBORU. Mechanizm też jest taki, że kredytobiorcom będzie łatwiej niż trudniej stwierdził Noga.

Profesor dodał, że zrewidował swoją opinię o działalności Rady Polityki Pieniężnej w sprawie walki z inflacją na korzyść RPP, wciąż jednak ma do decyzji wiele zastrzeżeń dotyczących zbyt powolnego reagowania.

- Początkowo uważałem, że RPP spóźniła się z decyzjami o obniżaniu stóp procentowych, dziś uważam, że październik 2021 roku był właściwy. Natomiast rozciąganie tych podwyżek na 11 miesięcy to błąd. Trzeba pamiętać o tym, że skutek i wpływ na gospodarkę liczony od ogłoszenia decyzji, to jest ok. 18 miesięcy. Zatem trzeba było wyżej podnosić stopy i wcześniej kończyć z zacieśnianiem polityki – stwierdził były członek Rady.

Na posiedzeniu w listopadzie 2022 roku RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

RadioZET.pl/Wirtualna Polska