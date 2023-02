Najdroższe walentynki w historii. Opłaca się tylko zjeść w domu i pójść do kina

Walentynki w tym roku, choć skromne, to będą „na bogato”. Cennik dóbr i usług związanych z tym świętem został zaktualizowany o wskaźnik inflacji, która utrzymuje się niezmiennie na wysokim poziomie. Skala drożyzny może zmusić zakochanych do zamiany restauracji na domową kolację.

Walentynki najdroższe w historii. Ceny w górę średnio o 15 procent

„Niemal 350 złotych – tyle średnio trzeba przeznaczyć na walentynkową randkę i upominki w 2023 roku”- napisali na podstawie własnych szacunków eksperci z HRE Investments. Analitycy wzięli pod lupę ceny „walentynkowego koszyka”, który składa się z bukietu 7 róż, zestawu słodyczy, biżuterii, kolacji w restauracji i biletów do kina. Taki koszyk w tym roku kosztuje 347 zł, podczas gdy jeszcze rok temu kosztował 300 zł. „Mamy więc do czynienia z najszybszym wzrostem kosztu od co najmniej 2015 roku. Nawiasem mówiąc wtedy to na walentynkowe upominki i atrakcje wystarczyło wydać około 237 złotych” – podali eksperci.

Najszybciej drożejącą pozycją na tej liście są usługi restauratorów. Kolacja dla dwojga w dużym mieście kosztować może średnio 160 zł, według szacunków to o 20 zł więcej niż rok temu. Kolacja w restauracji stała się tym samym najdroższym elementem w zakupowym koszyku.

Wzrost cen w restauracjach można wytłumaczyć ogólnie rosnącymi kosztami ich prowadzenia – wyższe wynagrodzenia dla pracowników, ceny produktów spożywczych, a przede wszystkim gazu czy prądu. To wszystko sprawia, że restauratorzy by wyjść na swoje często muszą podnosić ceny serwowanych dań HRE Investments

„Wyraźnie więcej musimy też w bieżącym roku wydać na biżuterię. W tym przypadku chodzi nam o skromny upominek, którego cenę oszacowaliśmy na podstawie jednego z portali aukcyjnych. Spośród biżuterii dla kobiet największą popularnością cieszyła się ta ze średnią ceną 85 złotych” – wskazali analitycy. Podana kwota jest o 14 zł wyższa niż rok temu, kiedy to w salonie jubilerskim zostawialiśmy średnio 71 zł. Równie szybko podrożały także kwiaty. Bukiety są średnio o 8 zł droższe niż rok temu.

Warto upolować promocje także w przypadku słodyczy, które podrożały średnio o 2,5 zł. Wciąż opłaca się natomiast pójść do kina, gdyż ceny biletów, choć nieco zdrożały, utrzymują się na stałym poziomie. „Dwie osoby na seans w tym roku wydać mogą przeciętnie 44 złote. To o 2 złote więcej niż podczas walentynek w minionym roku” – podsumowali eksperci.

