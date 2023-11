Najemcy mogą bezkarnie nie płacić czynszu. Jest rozwiązanie dla właścicieli mieszkań

Anna Maria Żukowska z Lewicy chce zawsze wspierać lokatorów. Co jednak, jeśli ci nie są fair wobec właścicieli mieszkań? Najemcy są chronieni, a właściciel lokalu nie może ich wyrzucić bez przeprowadzenia postępowania sądowego o eksmisję. Posłanka wyjaśniła, jak można wyjść z patowej sytuacji.

Najemcy niepłacący czynszu - zmora właścicieli mieszkań

Internet jest pełen wpisów na temat nieuczciwych praktyk tak właścicieli lokali, jak i osób, które w nich mieszkają. Wynajmujący skarżą się najczęściej, że najemcy nie płacą czynszów, a polskie prawo blokuje możliwość ich wyrzucenia z mieszkania.

- Prawa lokatorskie są w Polsce chronione i nie można bez udziału komornika wyrzucić kogoś z mieszkania, które zajmuje. Lewica będzie zawsze stała po stronie lokatorów i jesteśmy jedyną siłą polityczną, która jest w stanie to zadeklarować. Wszyscy inni są po stronie tych, którzy wynajmują mieszkania - powiedziała Anna Maria Żukowska w rozmowie z Interią.

Polityczka przyznała, że "nie wszyscy są uczciwi", jednak nie widzi możliwości zmiany prawa. - Problem polega na tym, że nie ma mieszkań zastępczych, socjalnych, do których osoby niepłacące czynszu można byłoby eksmitować. Dlatego właściciele mieszkań muszą długo oczekiwać na zwolnienie mieszkania i tolerować to, że ktoś dalej nie płaci czynszu, bo nie ma go gdzie przenieść - tłumaczyła.

Anna Maria Żukowska wie, co poradzić na najemców niepłacących czynszu

Żukowska zna jednak receptę na to zjawisko. - Trzeba zwiększyć liczbę mieszkań socjalnych i to jest także w interesie osób wynajmujących, bo procedura będzie szybsza i skuteczniejsza - oceniła, dodając, że odpowiedzialność za budowę oraz remont mieszkań socjalnych powinny ponosić samorządy. W przypadku braku mieszkania socjalnego dla danej osoby, to one będą zobowiązane, by "rekompensować właścicielowi mieszkania pobyt lokatora, który formalnie powinien już być w mieszkaniu socjalnym".

- Jeśli samorząd nie dysponuje lokalem zastępczym, to powinien pokrywać czynsz właścicielowi. Oczywiście w tej sytuacji nie ma mowy o podnoszeniu czynszu, żeby z kolei właściciele mieszkań nie chcieli zarabiać na tym rozwiązaniu - wyjaśniła posłanka Lewicy.

Źródło: Radio ZET/Interia