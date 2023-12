Najpierw punkty, potem pieniądze. ZUS podał zasady wypłat

ZUS w 2024 roku zacznie wypłacać nowe świadczenie. Osoba z niepełnosprawnością, która będzie się o nie starać, musi najpierw dostać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Dopiero drugi krok to złożenie wniosku do ZUS-u, który będzie wypłacać pieniądze.

Świadczenie wspierające. ZUS tłumaczy, jak dostać

– Pierwsze kroki należy skierować do urzędu wojewódzkiego, w którym działa wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) – powiedziała Iwona Kowalska – Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To tam składa się wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia - dodała.

Rzeczniczka wytłumaczyła, że bez decyzji z WZON – ZUS pieniędzy nie wypłaci. Według szacunków ZUS w pierwszym roku działania programu złożonych zostanie około 50 tys. wniosków.

Żeby osoba z niepełnosprawnością mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:

Orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS

Orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia

WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat. Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które m.in.: ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce, otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

- Nie wszyscy od razu będą mogli złożyć wniosek do ZUS. Kiedy będzie można to zrobić jest zależne od liczby punktów w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie. W 2024 roku będziemy przyjmować wnioski tylko od tych osób, które uzyskają 87 do 100 punktów – wyjaśniła Kowalska-Matis.

Źródło: Radio ZET