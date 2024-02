Najstarsze na świecie logo się zmienia. Budzi kontrowersje

Najstarsze na świecie logo pochodzi z 1883 roku i przedstawia martwego lwa, nad którym latają pszczoły. Jaka jest jego historia? O jaki produkt chodzi? Sprawdzamy.

Najstarsze logo

W 1881 roku przedsiębiorca Abram Lyle otworzył rafinerię cukru we wschodnim Londynie. Jednym z oferowanych przez niego produktów był syrop melasowy, nazywany „Goldie”. Początkowo przysmak sprzedawany był z drewnianej beczki, ale w niedługim czasie dodano do niego opakowanie - charakterystyczną zieloną puszkę ze złotym lwem. Tyle że nie żywym, pełnym wigoru, a... martwym.

fot. Screen Facebook Lyle's Golden Syrup

Ponieważ Abram Lyle był silnie wierzącym człowiekiem, na puszce umieścił biblijnego lwa pokonanego jednym ciosem przez Samsona i cytat: „Z siły słodycz wyszła”. Samson był najsilniejszym z ludzi opisanych w Biblii. Jego siła i spryt przyczyniły się do pokonania Filistynów - stąd słodycz. Od 1883 roku logo Lyle’s Golden Syrup się nie zmieniło, a w 2006 roku zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa.

Nowe logo Lyle’s Golden Syrup przedstawia głowę lwa z pojedynczą pszczołą. Dyrekcja marki przekazała, że firma chce pokazać, że idzie z duchem czasu. Chodzi o to, żeby odciąć się od religijnych motywów, nie odcinając się od historii. „Nasz świeży, nowoczesny design przenosi Lyle’s we współczesność, odwołując się do codziennego brytyjskiego gospodarstwa domowego, a jednocześnie zachowując nostalgiczny i autentyczny charakter Lyle’a” - powiedział James Whiteley.

Źródło: Radio ZET/BBC