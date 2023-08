„Największy spadek spośród wszystkich państw UE”. Efekt 500 plus?

500 plus ma wątpliwy wpływ na dzietność, ale świadczenie to bez wątpienia jest wsparciem finansowym, szczególnie dla najuboższych rodzin z dziećmi. Z danych PIE wynika, że od 2016 roku (kiedy to wprowadzono świadczenie) odsetek gospodarstw domowych z dziećmi na utrzymaniu i zagrożonych ubóstwem spadł.

Poziom ubóstwa spada. Ile rodzin może pozwolić sobie na wakacje?

Tygodniowy wyjazd wakacyjny, bez względu na to, czy mamy zapewniony nocleg w hotelu, czy też przebywamy u rodziny lub znajomych, pochłania coraz więcej pieniędzy. Dwucyfrowa inflacja odbiła się bowiem na cenach paliw, a zatem także na cenach biletów, nie mówiąc już o noclegu, wyżywieniu i atrakcjach.

Związek Banków Polskich w raporcie „Plany wakacyjne Polaków” oszacował, że tegoroczny wyjazd kosztował będzie o 20 proc. więcej niż rok temu, a tygodniowy wyjazd w przeliczeniu na jedną osobę kosztuje już średnio ponad 1,6 tys. zł.

W najnowszym „Tygodniku Gospodarczym PIE” czytamy z kolei, że w 2022 r. 27,6 proc. populacji Polski w wieku co najmniej 16 lat nie było stać na opłacenie przynajmniej tygodniowego wypoczynku raz w roku poza domem (w tym również do drugiego domu/mieszkania, domku letniskowego lub do rodziny/znajomych). Dla porównania, w 2012 roku odsetek ten wyniósł 62 proc. i był znacznie powyżej średniej dla wszystkich państw UE (40,5 proc.).

W 2022 roku średnia unijna wyniosła 28,6 proc., co oznacza, że nie jesteśmy już „pod kreską”. „Gdy bierzemy pod uwagę osoby zagrożone ubóstwem (a więc blisko 14 proc. społeczeństwa), to niezdolność do pokrycia wydatków na tygodniowy wyjazd w 2022 r. objęła nieco ponad połowę tej grupy (53,3 proc.), podczas gdy średnia dla UE wyniosła 57,7 proc.” – czytamy w analizie PIE.

fot. PIE

Jak dodano, w Polsce odsetek osób niezdolnych do sfinansowania takich wakacji spadł w spektakularnym tempie. W ostatniej dekadzie zmniejszył się o 34,8 pkt. proc., czyli najwięcej wśród wszystkich państw UE.

„W gospodarstwach domowych z dziećmi na utrzymaniu i zagrożonych ubóstwem niezdolność do pokrycia wydatków na tygodniowy wyjazd wakacyjny poza miejscem zamieszkania w 2022 r. w Polsce wyniosła 48,4 proc., przy średniej dla całej UE 60,8 proc.” – podał PIE. Pod tym względem plasujemy się na 9. miejscu w UE, ale jesteśmy liderem jeśli chodzi o skalę walki z ubóstwem. W Polsce w ostatnich dziesięciu latach wskaźnik ten zmniejszył się o 40 pkt. proc. (średnio w UE o 15,2 proc.) i również był to największy spadek spośród wszystkich państw UE.

RadioZET.pl/Polski Instytut Ekonomiczny