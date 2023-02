Największy sprzedawca gazu obniża cenę. URE zatwierdził nowe stawki

Gaz będzie tańszy, choć odbiorca końcowy nie odnotuje większych zmian w związku z obniżką w PGNiG. Ceny surowca są bowiem ustawowo zamrożone.

Obniżka cen gazu w PGNiG a rachunki

„Cena gazu w taryfie spada o 20,5 proc. Jednak obniżka ta nie przekłada się na cenę dla odbiorców taryfowych” – podał w komunikacie URE.

Urząd wyjaśnił w komunikacie, że obniżka cen gazu jest pokłosiem spadku cen na rynkach hurtowych w stosunku do cen obowiązujących do grudnia ubiegłego roku. Prezes URE wezwał sprzedawców, w tym PGNiG, do dostosowania taryf do cen rynkowych.

„10 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy sprzedawcy gazu PGNiG OD oraz przedłużył okres jej obowiązywania do 31 grudnia 2023 r.” – podano.

Ceny gazu w zmienionej taryfie spadły o 20,5 proc. (z poziomu: 649,92 zł/MWh do poziomu 516,73 zł/MWh). Odbiorców wciąż chronić będzie jednak ustawowe zamrożenie cen:

cena gazu dla odbiorców uprawnionych zamrożona została na poziomie 200,17 zł/MWh

stawka opłaty abonamentowej została zamrożona na poziomie obowiązującym 1 stycznia 2022 r.,

została zamrożona na poziomie obowiązującym 1 stycznia 2022 r., stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych zostały zamrożone w 2023 r. na poziomie stawek dystrybucyjnych z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego, stosowanej w dniu 31 grudnia 2022 r.

„Zatem zatwierdzona zmiana taryfy nie ma wpływu na wysokość płatności netto odbiorców taryfowych. Od poziomu taryf uzależniona jest natomiast wysokość rekompensat, które będą wypłacane przedsiębiorcom” – podsumował URE.

RadioZET.pl/URE