Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Czy jest wolny od pracy? [27.12]

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest upamiętnieniem największego zwycięskiego polskiego zrywu niepodległościowego. Dzień 27 grudnia został świętem państwowym na mocy ustawy, podpisanej 23 listopada 2021 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. "Apel do Prezydenta RP o ustanowienie rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego świętem państwowym został zainicjowany m.in. przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Łącznie podpisało się pod nim osiem tysięcy osób. We wrześniu apel trafił do Prezydenta, który wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie. 1 października ustawę przyjął Sejm głosami wszystkich obecnych na sali posłów, 28 października ustawa została jednogłośnie przyjęta przez Senat RP" - podaje portal gov.pl.

Powstanie Wielkopolskie z dnia 27 grudnia 1918 roku

Przypadający na 27 grudnia Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego nawiązuje do wydarzeń z 1918 roku. Wtedy w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. "Ofensywa otrzymała dyplomatyczne wsparcie w Paryżu. 16 lutego 1919 r. w Trewirze został podpisany układ z Niemcami, który objął również front wielkopolski, zaś Armia Wielkopolska została uznana za wojsko sprzymierzone. 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski potwierdził ostatecznie przynależność Wielkopolski do Rzeczpospolitej, jednak front wielkopolski został ostatecznie zlikwidowany dopiero w marcu 1920 r." - opisuje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Powstanie Wielkopolskie. Czy 27 grudnia jest wolny od pracy?

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest świętem państwowym. Nie oznacza to jednak, że dzień 27 grudnia jest wolny od pracy. Zawiedzionych tym faktem może być wielu Polaków, gdyż wolne 27.12 "wydłużałoby" świąteczny weekend, który w 2022 roku jest wyjątkowo krótki, a to dlatego, że 24 grudnia przypada w sobotę, a 25 grudnia w niedzielę. Jedynym dodatkowym dniem wolnym w związku ze świętami Bożego Narodzenia pozostaje zatem poniedziałek, 26 grudnia.

