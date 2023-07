Nawet 2 tys. firm miesięcznie. Oto, czym zajmują się Ukraińcy w Polsce

Ukraińcy w Polsce zakładają własne biznesy. Polski Instytut Ekonomiczny przyjrzał się najnowszym danym CEIDG, z których wynika, że co 10. nowa firma w naszym kraju należy do przedsiębiorcy z Ukrainy. „W 2022 r. Ukraińcy założyli w Polsce blisko 16 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych, co stanowiło 6 proc. wszystkich założonych działalności w zeszłym roku. W pierwszym półroczu 2023 r. przybyło ich blisko 14 tys., a więc niemal tyle, co w całym zeszłym roku” – czytamy.

Ukraińcy zakładają firmy w Polsce. W tych branżach dominują

Dokładnie 29,4 tys. firm w Polsce zostało założonych przez ukraińskich przedsiębiorców. Każdego miesiąca przybywa kilkaset nowych działalności prowadzonych przez Ukraińców.

- 2023 rok przyniósł rekordowe wielkości jeśli chodzi o liczbę nowych biznesów zakładanych przez Ukraińców. W pierwszej połowie 2023 r. zarejestrowano 13,9 tys. nowych firm ukraińskich, co stanowiło aż 87 proc. liczby wszystkich firm z tym kapitałem wpisanych do bazy w całym 2022 roku – skomentowała Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

- Od początku 2023 r. co miesiąc obserwujemy powstawanie ponad 2 tys. ukraińskich JDG. Ukraińskie firmy stanowiły w pierwszym półroczu 2023 r. 67 proc. wszystkich nowych zagranicznych działalności gospodarczych i 10 proc. wszystkich zakładanych w tym czasie JDG” – mówiła ekspertka.

Czym zajmują się przedsiębiorcy z Ukrainy? Zdecydowana większość zakłada firmy budowlane (23 proc.). Niemal co piata firma wpisuje się w sektor komunikacja i informacja, a 14 proc. działalności to sektor usługowy. Tu dominują salony fryzjerskie i kosmetyczne.

Oglądaj

- Wśród 7,2 tys. funkcjonujących obecnie w Polsce firm budowlanych prym wiodą te, które zajmują się wykonywaniem robót wykończeniowych (29 proc.) oraz robót budowalnych związanych ze wznoszeniem budynków (18 proc.) – mówiła Aleksandra Wejt-Knyżewska, starszy analityk zespołu foresightu gospodarczego PIE.

Z danych wynika, że większość ukraińskich biznesów funkcjonuje na Mazowszu (24 proc.). Inne województwa, w których dość często zakładane były ukraińskie działalności gospodarcze to dolnośląskie (15 proc.), małopolskie (13 proc.) i pomorskie (11 proc.).

RadioZET.pl/PIE