Nawet 400 proc. miesięcznej wypłaty. Ci pracownicy otrzymają dodatek

Dodatki pracownicze pozwalają firmie wyróżnić się na tle innych. To sposób na docenienie codziennego zaangażowania pracowników i zachęta do dalszej pracy. Jedną z takich premii jest jubileusz pracowniczy. Zasad przyznawania jubileuszu nie reguluje kodeks pracy, dlatego nie w każdej firmie można go otrzymać. To wyróżnienie przyznawane za czas pracy: dokładne kryteria zależą od konkretnego zawodu.

W tych zawodach wypłacane są nagrody jubileuszowe

Nagrody jubileuszowe przyznawane nie częściej niż raz na pięć lat są zwolnione ze składek ZUS. Każda nagroda jubileuszowa przyznawana częściej podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie PIT dla przychodów pracowniczych. Przy obliczaniu wysokości premii bierze się pod uwagę przede wszystkim staż pracy:

75% wynagrodzenia miesięcznego za 20 lat pracy

100% wynagrodzenia miesięcznego za 25 lat pracy

150% wynagrodzenia miesięcznego za 30 lat pracy

300% wynagrodzenia miesięcznego za 40 lat pracy

400% wynagrodzenia miesięcznego za 45 lat pracy

Zawody, w których przyznawany jest dodatek jubileuszowy, to przede wszystkim:

nauczyciele

pracownicy służby cywilnej

pracownicy samorządowi

pracownicy służby zdrowia

pracownicy urzędów skarbowych

górnicy

pracownicy instytucji kultury

pocztowcy

bibliotekarze

Co zrobić, by otrzymać nagrodę jubileuszową? Te warunki trzeba spełnić

Aby otrzymać nagrodę jubileuszową, należy dostarczyć pracodawcy pakiet wszystkich niezbędnych dokumentów, które poświadczają staż pracy. Jeśli z jakiegoś powodu pracodawca ich nie otrzyma, pracownik może stracić premię. Pracownik ma jednak trochę czasu, żeby ubiegać się o dodatek: roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej przedawnia się po 3 latach.

Źródło: Radio ZET/gs24.pl/ interviewme.pl