Nawet 4000 zł zostanie w kieszeni. Co zmieniło zamrożenie cen prądu?

Ceny prądu w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku dla wielu Polaków nie wzrosły nawet o grosz. W przyjętych w ustawie limitach zużycia Tarcza Solidarnościowa zamroziła wysokość ceny za kWh. Z dobrodziejstw ustawy będzie można skorzystać w jeszcze większym stopniu, gdyż nowelizacja przepisów zwiększa ilość prądu sprzedawanego po niższej cenie do nawet dwukrotności przeciętnego zużycia przez polskie gospodarstwo domowe. Senat przyjął ustawę z poprawkami, po czym wkrótce wróci ona pod obrady Sejmu.

Zamrożenie cen energii. Nowe limity zużycia

Wprowadzona przez rząd Tarcza Solidarnościowa zamroziła ceny prądu dla odbiorców indywidualnych na jednym z najniższych w Europie poziomów. Jak podał Polski Komitet Energii Elektrycznej, ceny netto energii elektrycznej w Polsce dla gospodarstw domowych wyniosły dzięki temu nieco ponad 40 groszy za kilowatogodzinę (ok. 10 eurocentów). Średnia unijna to 25 eurocentów za kilowatogodzinę. Taniej niż w Polsce było m.in. w Serbii, na Węgrzech i w Albanii, a najdrożej w Czechach, Grecji i Irlandii, gdzie ceny energii dla gospodarstw domowych sięgnęły 40 eurocentów za kWh.

Tarcza Solidarnościowa objęła wszystkie gospodarstwa domowe i innych klientów na grupie taryfowej G. W pierwotnej wersji przepisów niższe ceny miały obowiązywać do zużycia w wysokości 2000 kWh rocznie. W tej domyślnej wersji ochrona przed energetyczną drożyzną przysługuje wszystkim uprawnionym, wyższe limity – odpowiednio 2600 kWh i 3000 kWh – przewidziano dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami oraz dla rolników i rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny.

Procedowane przepisy znacznie podniosą ilość prądu, jaki można kupić w niższej, zamrożonej cenie. Limit podstawowy został podwyższony do 3000 kWh – prawo w tym przypadku zadziała wstecz i obejmie także gospodarstwa domowe, które przekroczyły już wcześniejszy limit. Granica zużycia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi została podniesiona do 3600 kWh rocznie, rolnikom i właścicielom Karty Dużej Rodziny zagwarantowano niższe ceny prądu elektrycznego do zużycia na poziomie 4000 kWh rocznie.

fot. PKEE

4000 zł mniej za prąd. Można oszczędzić nawet więcej

Energia zużyta poniżej limitu będzie kosztowała tyle, co w 2022 roku, czyli ok. 41 gr za kWh netto. Te gospodarstwa domowe, które przekroczą podwyższony limit, za zużytą powyżej niego energię zapłacą ok. 69 gr za kWh. Dla gospodarstw domowych oznacza to wymierne korzyści, wynoszące między 3000 zł a 4000 zł rocznie. Koszt codziennych zakupów wzrósł w ciągu roku o około 20 procent, pozostawienie tak dużej kwoty w kieszeniach Polaków znacznie złagodziła więc cios zadany domowym finansom przez inflację.

„Wyższe limity obejmą wszystkie gospodarstwa domowe, również te, które przed wejściem w życie zwiększenia wsparcia w ramach Tarczy Solidarnościowej przekroczył dotychczasowy limit. Ewentualna nadpłata zostanie zaliczona na poczet kolejnej faktury. Rząd zdecydował także o obniżeniu od października ceny energii dla samorządów, podmiotów wrażliwych oraz małych i średnich firm z ok. 78 gr do 69 gr za kWh” – wyjaśnił Polski Komitet Energii Elektrycznej.

Skorzystanie z podwyższonych limitów zużycia to niejedyny sposób na obniżenie rachunków do zapłacenia. W Tarczy Solidarnościowej zapisano bowiem możliwość uzyskania dodatkowej bonifikaty. Żeby ją otrzymać, trzeba jednak spełnić ważny warunek: zużyć 10 procent mniej energii, niż rok wcześniej.

- Polski Komitet Energii Elektrycznej już od ponad roku edukuje, o ile dzięki prostej zmianie nawyków jesteśmy w stanie ograniczyć zużycie energii w naszym domu, a w efekcie zmniejszyć wysokość rachunku za prąd. Teraz ta wiedza będzie jeszcze bardziej użyteczna, ponieważ rozwiązania rządowej Tarczy Solidarnościowej oferują dodatkowy rabat. Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 do 31 grudnia 2023 zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 procent. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 procent całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 roku. Jak pokazują nasze analizy na www.liczysieenergia.pl, oszczędność prądu na tym lub nawet większym poziomie, jesteśmy w stanie osiągnąć bez dodatkowych wyrzeczeń czy drastycznej zmiany trybu życia – wyjaśnił Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Zamrożenie cen prąd. Kto płaci drugą połowę naszego rachunku?

Zamrożenie cen energii dla gospodarstw domowych nie zmieniło kosztów wytwarzania prądu – te wzrosły drastycznie w wyniku działań Rosji. PKEE poinformował, że obniżony Tarczą Solidarnościową rachunek za prąd będzie pokrywał tylko „ułamek kosztu, który za sprzedawaną energię muszą zapłacić spółki obrotu na hurtowym rynku terminowym lub SPOT”.

Z analiz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wynika, że w 2022 roku ceny surowców w kontraktach terminowych z dostawą na 2023 rok skoczyły w przypadku gazu z około 250 zł do 1500 zł za MW, a węgla ARA z około 400 zł do 1600 zł za tonę. Dodatkowo znacznie wzrosła cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla w systemie EU ETS, których koszt podskoczył z 20-30 euro za 20-30 euro za tonę w roku 2020 do nawet 100 euro obecnie. Szczególnie mocno dotknęło to Polskę: w naszym systemie energetycznym główną rolę odgrywają elektrownie węglowe. W polskim miksie energetycznym generują one 70 procent zużywanej w naszym kraju energii.

Dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej polskie rodziny w praktyce zapłacą za prąd tylko połowę kwoty, jaką musiałyby uiścić bez objęcia Tarczą Solidarnościową. Obowiązek pokrycia drugiej połowy rachunku przepisy nałożyły na wytwórców energii, budżet państwa i – po nowelizacji ustawy – spółki węglowe. Mają one zasilić Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Według szacunków PKEE polscy wytwórcy energii zasilą w 2023 roku Fundusz łączną kwotą wynoszącą około 20 miliardów zł. Samo PGE, ze względu na dużą liczbę obsługiwanych klientów, na zmniejszenie cen przeznaczy około 10 miliardów złotych.

Szczegółowe informacje dot. podwyższonych limitów zamrożenia cen energii dostępne są na www.liczysieenergia.pl - stronie kampanii edukacyjnej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, której celem jest uświadomienie, jak racjonalnie korzystać z energii, a tym samym ograniczyć wysokość rachunków za prąd.

Tarcza Solidarnościowa skutecznie zmniejszyła rachunki za prąd elektryczny w 2023 roku, jest jednak działaniem doraźnym. Problem możliwych gwałtownych wzrostów cen energii nie zniknie w przyszłości – żeby się przed nimi zabezpieczyć, potrzebna jest transformacja energetyczna. W skali kraju przyniesie ona suwerenność energetyczną i oddali zagrożenie ataku cenami surowców, dla gospodarstw domowych oznaczać będzie stabilne i niskie ceny. Pożegnanie węgla i przejście na Odnawialne Źródła Energii będzie jednak kosztować krocie: według raportu analityków EY przygotowanego na zlecenie PKEE potrzeba na to co najmniej 600 miliardów złotych do 2030. To tyle, ile zaplanowane wszystkie wpływy do polskiego budżetu w całym 2023 roku.

Transformacja energetyczna obniży rachunki za prąd na stałe?

Transformacja energetyczna to jedyny sposób trwałego powstrzymania wzrostu kosztów wywarzania energii – przekazał PKEE. „Oznacza to konieczność wsparcia spółek energetycznych, na których spoczywa ciężar transformacji energetycznej Polski. Tylko dzięki dodatkowym funduszom, przede wszystkim z Unii Europejskiej, ale też przy zaangażowaniu samodzielnie wypracowanych zysków możliwe będzie zapełnienie luki inwestycyjnej wynikającej z realizacji przez Polskę celu osiągnięcia neutralności klimatycznej” – dodał Komitet.

- Rozwój odnawialnych źródeł energii jest konieczny, jeśli chcemy budować energetykę nieobciążaną kosztami zakupu emisji CO2. Niestety są to gigantyczne potrzeby inwestycyjne. W związku z tym, liczymy na wsparcie sektora energetycznego środkami z funduszy europejskich - zaznaczył prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, prezes GK PGE Wojciech Dąbrowski.