Ferie zimowe w tym roku rozpoczną się 15 stycznia. Jako pierwsze zimową przerwę będą miały województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie. Dla wielu rodziców zimowy wyjazd z dziećmi to zbyt duży wydatek. Uczniowie czekają na ferie, jednak większość z nich czas wolny od szkoły spędza po prostu w domu. Nie każdego stać na zagraniczny wyjazd na narty czy choćby kilka dni zorganizowanej wycieczki dla dzieci. Tygodniowy pobyt w górach to nawet 4 tysiące złotych. Dlatego warto wiedzieć, że w tym roku rodzice mogą skorzystać ze specjalnego dofinansowania. Taką możliwość stworzyła Fundacja „Szansa dla Gmin”, która ogłosiła program dopłat do zimowisk 2024. Trzeba spełnić dwa kryteria.

Dofinansowanie do ferii zimowych 2023/2024. Jak otrzymać dopłatę? Dwa ważne warunki

Fundacja “Szansa dla Gmin” ogłosiła rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek zimowy 2024. To turnusy wyjazdowe z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Dofinansowanie jest możliwe dzięki środkom Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wynosi 900 zł dla każdego uczestnika. Aby skorzystać z dopłaty, trzeba spełnić dwa warunki. Program skierowany jest jedynie do:

dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego

dzieci urodzonych od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2019 r

Ferie zimowe 2024: ile zapłacą rodzice?

Zimowy wyjazd ma trać 7 dni. Rodzice zapłacą 750 złotych za dzieci z dofinansowaniem lub 1650 zł za dzieci spoza dofinansowania. Dzieci i młodzież będą miały możliwość spędzenia ferii w jednym z ośrodków:

Dom Wczasowy Halina w Zakopanem

Dom Wypoczynkowy PILSKO w Korbielowie

Kwatery Prywatne A. Sieczka w Poroninie

Ośrodek Wypoczynkowy RANCHO Wołkowyja

Dofinansowanie do ferii 2024: co zrobić, by wziąć udział w programie?

Aby zapisać dziecko na kolonie, należy zapłacić zaliczkę w wysokości 200,00 złotych.Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na poniższy rachunek bankowy:

Bank Millenium: 52 1160 2202 0000 0001 2719 4319

Źródło: Radio ZET/gazetaprawna.pl/ turysci.pl