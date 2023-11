Nawet dwa razy wyższy zasiłek. Obecne świadczenie to kropla w morzu potrzeb

Zasiłek z ZUS od lat wynosi 4 tys. zł i przysługuje bliskim zmarłego bez względu na poniesione koszty. O zwrot kosztów pogrzebu może do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystąpić nie tylko rodzina, lecz także każda osoba niespokrewniona czy instytucja, która te koszty udokumentuje. W sytuacji, gdy za pochówek zapłaci np. dom pomocy społecznej, gmina lub pracodawca zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższych jednak niż 4 tys. zł.

Zasiłek pogrzebowy 2024. Tyle może wynieść świadczenie z ZUS

-To, jakie koszty należy uznać za koszty pogrzebu, niestety nie określa żadna ustawa. Tak, więc przyjmuje się, że sam pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok lub prochów osoby zmarłej – wyjaśniła Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Mimo licznych apeli o waloryzację tego świadczenia ZUS nadal wypłaca stałą kwotę, a wydatki rosną. Od 8,3 tys. zł do nawet 10,4 tys. zł – to minimalny koszt organizacji pogrzebu w największych polskich miastach. Bardziej rozbudowana uroczystość to wydatek od 12 tys. zł w górę – wynika z analizy przygotowanej przez ekspertów rankomat.pl. To kwoty o 20 proc. wyższe niż kilka lat temu, kiedy organizacja skromnego pogrzebu kosztowała 7-8 tys. zł.

- Z naszej sondy wśród zakładów pogrzebowych wynika, że wydatki związane ze skromnym pogrzebem poszły w górę o ok. 20 proc. Jeszcze dwa-trzy lata temu organizacja pogrzebu kosztowała 7-8 tys. zł. Obecnie jest to wydatek przekraczający 10 tys. zł. Wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. zł starczy tylko na pokrycie podstawowych wydatków. Jego wysokość nie była zmieniana od 12 lat – mówiła Ewelina Ratajczak, ekspert rankomat.pl.

Co składa się na te koszty? Usługa pogrzebowa, czyli sama organizacja pogrzebu, to koszt do 5 tys. zł. Trumna to wydatek rzędu od tysiąca do czterech tysięcy złotych (w zależności od jej rodzaju). Dodatkowe koszty to organizacja konsolacji, czyli posiłku dla bliskich po uroczystości pogrzebowej. A to pochłonie kolejne nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Rankomat.pl wyliczył, że do kosztów organizacji pogrzebu należy doliczyć wydatki związane z przygotowaniem grobu. Zakup prostego, jednoosobowego nagrobka z granitu to wydatek od ponad 5 tys. zł w Poznaniu do blisko 7 tys. zł w Warszawie.

Jeśli nowy rząd będzie składał się z przedstawicieli opozycji, można będzie liczyć na zmiany w wysokości zasiłku pogrzebowego. Koalicja Obywatelska w pakiecie „100 obietnic” zadeklarowała podniesienie zasiłku do kwoty 150 proc. płacy minimalnej (od lipca 2024 będzie to 6450 zł). Lewica z kolei chce podnieść zasiłek do 8 tys. zł i obiecuje jego coroczną waloryzację.

Źródło: Radio ZET/Rankomat.pl/PAP