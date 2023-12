Nawet tysiąc złotych w jeden weekend. Tyle można zarobić dzięki niedzielom handlowym

Zakaz handlu w niedziele ograniczył możliwość dorabiania ostatniego dnia tygodnia do siedmiu niedziel w roku. W grudniu br. pracownicy handlu będą mieli jeszcze jedną okazję, by dorobić: 17 grudnia. Wówczas wypada ostatnia w tym roku niedziela handlowa. Eksperci oszacowali, ile można zarobić podczas takiej weekendowej pracy.

Nawet tysiąc złotych przed świętami. Tyle można zarobić w weekend

Eksperci z Tikrow sprawdzili, gdzie tuż przed Wigilią i Nowym Rokiem można dorobić do stałej pensji. Sklepy i firmy logistyczne będą potrzebowały rąk do pracy nie tylko w niedzielę handlową, lecz także na co dzień w okresie przedświątecznej gorączki i wzmożonego ruchu.

– W okresie świątecznym i noworocznym firmy, przede wszystkim z branż handlowej, logistycznej i magazynowej, nie narzekają na brak popytu na swoje produkty i usługi. Wyzwaniem staje się jednak dynamiczne reagowanie na brak rąk do pracy. Spodziewamy się wzrostu zatrudnienia w sklepach i magazynach nawet o 20-30 proc., m.in. za sprawą niedzieli handlowej poprzedzającej Święta – skomentował Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Eksperci przyjrzeli się stawkom, oferowanych w konkretnych branżach. Pracownik produkcji może liczyć na swoim stanowisku na 192 zł za 8h, co daje niemal 600 zł w ciągu 3 dni pracy w przedłużony weekend. Magazynier przed świętami może dorobić sobie prawie 200 zł za dodatkowy dzień pracy. W sezonie niezbędna jest także pomoc logistyczna w sklepach. Osoby, które zgłoszą się do kompletowania i pakowania zamówień w sklepach mogą zarobić nawet 240 zł za 10h pracy, czyli ponad 700 zł w 3 dni.

Najwięcej rąk do pracy potrzeba będzie w handlu. Dniówka kasjera sięgać może 230 złotych. Nieco więcej zarobić może pracownik, który zajmie się inwentaryzacją w sklepach. „Przed Wigilią można dorobić nawet 360 zł za 12h realizacji zadań. W ten sposób tylko w przedłużony, trzydniowy weekend, możemy dorobić ponad 1000 zł na świąteczne wydatki” – czytamy w analizie Tikrow.

Źródło: Radio ZET/mat.pras