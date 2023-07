NBP: PKB wzrośnie dzięki 800 plus i 14. emeryturze

Pieniądze wypłacane z budżetu państwa z tytułu 500 plus (od stycznia 2024 już 800 plus), 14. emerytury (mającej trafić do seniorów na przełomie sierpnia i września) oraz dopłaty do Bezpiecznego kredytu 2 procent przyczynią się do zwiększenia polskiego PKB. Środki – czy to wypłacone bezpośrednio, czy pośrednio uwolnione dzięki dofinansowaniu – zwiększą konsumpcję.

800 plus, 14. emerytura i kredyt 2 procent podniosą PKB

- Jest taki wskaźnik, o którym ekonomiści mówią mnożnik. Pytanie: co się dzieje z miliardem, tysiącem, milionem złotych, które są wydawane ze środków publicznych. Jak ja dostanę 500 plus, to pójdę na zakupy, zarobi sklepikarz, on pójdzie na piwo, zarobi barman, barman pójdzie na kawę i tak dalej. Te pieniądze, krótko mówiąc, kręcą się w gospodarce i co ciekawe – są opodatkowane kilka razy. W Polsce ten mnożnik szykuje się na około 1,5, czyli miliard wydatków to około 1,5 miliarda wzrostu PKB – wyjaśnił prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Ekspert zastrzegł, że wyliczenie dokładnego wpływu transferów na poziom wzrostu PKB jest niemal niemożliwy, gdyż część tych środków wydawana jest za granicą lub na dobra importowane. Można jednak bezpiecznie przyjąć, że dodatkowe pieniądze, którymi będą dysponować Polacy, przełożą się na wzrost Produktu Krajowego Brutto.

„Instrumenty fiskalne, w tym podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus) z 500 zł do 800 zł z początkiem 2024 r., wprowadzenie na stałe czternastej emerytury oraz wsparcie przez państwo zakupu pierwszego mieszkania, tj. program Bezpieczny Kredyt 2 procent będą oddziaływać pozytywnie na wzrost gospodarczy w latach 2024-2025” – zapowiedział Narodowy Bank Polski.

W raporcie NBP wskazano, że sytuacja na rynku pracy pozostaje dobra, o czym świadczy niska stopa bezrobocia, wysoki poziom zatrudnienia, oraz dalszy wzrost przeciętnych wynagrodzeń nominalnych. Stopa bezrobocia w Polsce spadła w czerwcu 2023 do 5 procent.

„Jednocześnie osłabienie aktywności gospodarczej oddziałuje w kierunku spadku liczby wakatów oraz ograniczenia dynamiki zatrudnienia i płac, przy czym wynagrodzenia w ujęciu realnym pozostawały w ostatnim okresie niższe niż przed rokiem” – zastrzegł bank centralny.

RadioZET.pl/NBP