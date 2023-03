NBP pokazał tajne banknoty E-71. Zaprojektowane na wypadek wojny

Pieniądze na wypadek wojny - NBP po raz pierwszy w historii zaprezentował tajne banknoty E-71. Zostały one zaprojektowane i wyprodukowane w czasach PRL, gdy istniało realne zagrożenie wybuchu kunfliktu między państwami Układu Warszawskiego a krajami NATO. Banknoty pokazano na wystawie w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polski w Krakowie.

Tajne banknoty E-71. Wystawa w NBP w Krakowie

Polem bitwy miała być za czasów zimnej wojny Polska – z odtajnionych planów wynika, że obie strony ewentualnego konfliktu rozważały zrównanie naszego kraju z ziemią za pomocą broni atomowej. W takich warunkach utrzymanie ciągłości działania państwa byłoby nie lada wyzwaniem.

Jak poinformował Andrzej Szymków, tajne banknoty E-71 zostały zaprojektowane i wyprodukowane w okresie reżimu komunistycznego na wypadek konfliktu zbrojnego pomiędzy Związkiem Sowieckim i jego satelitami a państwami NATO. Zadaniem NBP było zabezpieczenie obrotu gotówkowego na wypadek wojny.

W 1980 r. przygotowano trzy komplety materiałów do produkcji banknotów serii „Miasta polskie”. Zawierały one wydrukowane arkusze banknotów i dokumentację technologiczną. Materiały zostały złożone w trzech drewnianych skrzyniach i opatrzone klauzulą „tajne specjalnego znaczenia”. Miały być wykorzystane w razie zniszczenia PWPW i konieczności przeniesienia produkcji banknotów do innej drukarni.

Krakowską wystawę można oglądać do 27 marca 2023 roku w siedzibie Oddziału NBP w Krakowie (ul. Basztowa 20) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00.

RadioZET.pl/PAP