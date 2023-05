Koniec współdzielenia konta na Netfliksie. Taka wiadomość trafi do użytkowników

Netflix bierze się za użytkowników, którzy za darmo udostępniają innym login i hasło do platformy. Odtąd obowiązywać będzie zasada: jedno gospodarstwo domowe, jedno konto. Osoby spoza gospodarstwa domowego będą mogły odpłatnie korzystać z danego konta. Ile to będzie kosztowało?

Netflix wprowadza nowe opłaty

„Konto Netflix jest przeznaczone do użytku w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Wszystkie mieszkające w tym gospodarstwie domowym osoby mogą korzystać z serwisu Netflix bez względu na miejsce pobytu — w domu, poza domem czy na urlopie — i skorzystać z nowych funkcji, takich jak Przenieś profil oraz Zarządzaj dostępem i urządzeniami” – czytamy w serwisie.

W przesłanej do klientów informacji na temat dzielenia konta Netflix wyjaśnił, w jaki sposób można zarządzać profilem. Każdy właściciel konta może sprawdzić, kto korzysta z danego hasła. Wystarczy przejrzeć listę urządzeń, z których logowano się do platformy, wylogować się z tych, które nie powinny mieć dostępu do konta, a następnie zmienić hasło – wyjaśniono w komunikacie.

fot. Netflix

Dzielenie konta z osobami spoza gospodarstwa domowego wciąż będzie możliwe, lecz odpłatnie (9,99 zł za miesiąc).

RadioZET.pl