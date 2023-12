Nie będzie obiecanych podwyżek pensji i emerytur. „Wina Dudy”

Kwota wolna od podatku w wysokości 60 000 zł to w praktyce brak odprowadzania zaliczek na PIT od emerytur do wysokości 5000 zł brutto oraz zarobków do 6000 zł brutto. W tabeli pokazaliśmy, ile pieniędzy na braku spełnienia obietnicy stracą w 2024 roku emeryci – to nawet 3600 zł rocznie. Szczerba został zapytany, czy Koalicja 15 Października obietnicę zrealizuje. - Absolutnie tak, wywiążemy się – zapewnił polityk. Na zmianę czekać trzeba będzie jednak zapewne do 2025 roku.

Kwota wolna od podatku 60 000 zł dopiero w 2025 roku

- Gdyby prezydent Duda powierzył tę misję Donaldowi Tuskowi... gdyby Sejm wymusił zaprzysiężenie miesiąc temu, to przygotowalibyśmy bardzo szybkie podsumowanie stanu finansów publicznych i wprowadzilibyśmy rozwiązania związane z kwotą wolną od podatku 60 000 zł od przyszłego roku – stwierdził Szczerba. Spytany, czy to w takim razie wina Andrzeja Dudy, odpowiedział „absolutnie tak”.

- Moim zamiarem jest podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 000 zł do 60 000 zł, ale będziemy przestrzegali zasady roku podatkowego, więc na pewno w ciągu stu dni to się nie zdarzy – przyznał wcześniej premier Donald Tusk. W teorii zmiany korzystne dla podatnika można wprowadzić w trakcie roku podatkowego, Koalicja obiecywała jednak większą stabilność obowiązującego prawa oraz 6-miesięczne vacatio legis, czyli okres między przyjęciem przepisów a wejściem ich w życie.

Nieco inne wytłumaczenie w „Porannej rozmowie Gazeta.pl” przedstawił Grzegorz Schetyna. Polityk zapowiedział, że „że realnie podwyższenie kwoty wolnej od podatku może zostać wprowadzone dopiero w 2025 roku” z powodów finansowych.

- To wymaga wielu pieniędzy. Nie wprowadzimy tego punktu w budżecie przyszłego roku. To jest po prostu niemożliwe. Ale potwierdzamy: w następnym budżecie kolejnego roku to musi się znaleźć. To będzie. To jest bardzo proprzedsiębiorcze - zapowiedział Schetyna.

Z wyliczeń wynika, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł obniży przychody budżet o 40 mld zł – tyle, ile kosztowało roczne wypłacanie 500 plus. - To są ogromne pieniądze. Potrzeba dużo czasu, żeby to wpisać w całą reformę finansów publicznych - tłumaczył polityk Platformy Obywatelskiej.

Źródło: Radio ZET/Gazeta.pl