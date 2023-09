Nie każdy wie, ile zarabia. Zaskakujące dane o wiedzy Polaków na temat własnej pensji

Pensja brutto czy netto? Choć nawet w świecie polityki zdarzają się przejęzyczenia, to różnica między płacą zapisaną zwykle na umowie a wynagrodzeniem, które trafia na konto, ma znaczenie. Wyniki badania przeprowadzonego przez prof. Dominikę Maison pokazują, ile tak naprawdę Polacy wiedzą o swojej własnej pensji.

Co Polacy wiedzą o swojej pensji?

W badaniu Polacy zostali zapytani o to, czy są zadowoleni ze swoich zarobków, czy rozmawiają z szefem o podwyżce, czy i odróżniają kwoty netto od brutto. Odpowiedź na pierwsze pytanie być może nie jest zaskoczeniem: prawie co drugi pracownik narzeka na swoją pensję. Najczęściej są to kobiety, osoby w wieku 45-54 lata i pracownicy z niższym wykształceniem. Łącznie 46 proc. pracowników na etacie nie cieszy się z poziomu otrzymywanego wynagrodzenia.

Jednocześnie także niemal co drugi Polak nigdy nie rozmawiał z przełożonym o podwyżce. O wyższe pensje częściej walczą mężczyźni (59 proc.) niż kobiety (49 proc.). Co więcej, pracownicy z reguły niechętnie rozmawiają o wynagrodzeniu nawet między sobą. Do rozmowy ze współpracownikami o własnych zarobkach najmniej skłonne są osoby powyżej 55 roku życia (49 proc.), natomiast aż 69 proc. osób w wieku 35-54 lat deklaruje przynajmniej czasami prowadzenie takich rozmów ze współpracownikami.

Zdaniem prof. Dominiki Maison na tym przykładzie widać zmiany pokoleniowe. - Rozmowy o podwyżce z pracodawcą zdecydowanie najczęściej inicjuje pokolenie Z i Millennialsi (wśród pracujących w wieku 18-34 lata ma takie doświadczenie ponad 60 proc.), natomiast najmniej otwarte na taką rozmowę są osoby powyżej 45 roku życia. W pokoleniu X i takie doświadczenie miało 47 proc. osób (45-54 lata), a w pokoleniu Baby Boomers tylko 39 proc. pracujących (w wieku powyżej 55 roku życia) – skomentowała ekspertka.

Polacy, co do zasady, nie mają problemu z określeniem, ile pieniędzy dostają na rękę, choć nie każdy ma taką wiedzę. Świadomość, jaką to stanowi kwotę brutto ma 83 proc. pracujących. Nieco gorzej jest ze świadomością kosztów ponoszonych przez pracodawców.

58 proc. pracowników nie wie, ile ich pensja kosztuje pracodawcę.

- Interesujące jest porównanie otrzymanych wyników z danymi z 2017 roku. Okazuje się, że wiedza pracujących Polaków na temat wszystkich rodzajów kosztów wynagrodzenia wzrosła w ciągu ostatnich 6 lat. Jednak, jak widać, cały czas wiedza ta (szczególnie w zakresie kosztów pracodawcy) jest mała, co wskazuje na konieczność edukacji w tym zakresie – podsumowała prof. Maison.

Badanie przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1046 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 15 - 18 września 2023 roku. Metoda: CAWI.