ZUS, co do zasady, nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Jeśli świadczenie na L4 wypłaca ZUS, a nie pracodawca, formalności jest więcej: należy złożyć wniosek o wypłatę. Urząd wyjaśnił, jakie kroki powinien podjąć ubezpieczony, by otrzymać pieniądze.

Zasiłek chorobowe. Kiedy wypłaca go ZUS, a kiedy pracodawca?

Zasiłek chorobowy wypłacany jest w większości firm przez pracodawcę. Pracownik otrzymuje wówczas 80 proc. swojej średniej pensji, a w okresie ciąży lub w razie wypadku w drodze do pracy lub w miejscy pracy i w razie nieobecności spowodowanej faktem oddania komórek lub narządów – 100 proc.

ZUS przypomniał, że w przypadku firm, w których to płatnik wypłaca zasiłek (zatrudniających ponad 20 osób) sprawa nie wymaga wielu formalności. - W ich przypadku sprawa jest bardzo prosta gdyż to pracodawca a nie ZUS wypłaca „chorobowe” swoim pracownikom. Inaczej jest w przypadku pracujących na własny rachunek lub zatrudnionych w małych firmach – bez wniosku nie ma wypłaty- mówiła Iwona Kowalska-Matis rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

E-zwolnienie wystawione przez lekarza z automatu trafia do ZUS i do pracodawcy. Aby jednak otrzymać pieniądze, należy najpierw złożyć wniosek.

Często, chory czeka na pieniądze, które nie wpływają na konto. Dzwoni z pretensjami do nas, a tymczasem my bez wniosku nie możemy uruchomić wypłaty Iwona Kowalska-Matis.

Jak wyjaśnił ZUS, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni, a także osoby po ustaniu zatrudnienia wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS. W przypadku pracowników „małych firm” wniosek z załącznikami w ciągu siedmiu dni składa do ZUS pracodawca lub zleceniodawca. Urząd wyjaśnił, że pełny wniosek wymaga także załącznika, który potwierdza prawo do świadczeń. - W przypadku pracownika jest to druk Z-3, a w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownik, np. zleceniobiorców – druk Z-3a – dodała rzeczniczka.

Taki wniosek można osobiście złożyć w ZUS lub w formie elektronicznej przez PUE ZUS. Urząd przypomniał, że druk ten należy złożyć jak najszybciej. Roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po sześciu miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

RadoZET.pl/ZUS