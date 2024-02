Nie otrzymaliście 800 plus? ZUS wyjaśnia, czego nie robić

800 plus zgodnie z zapisami ustawy ma trafić do rodziców do końca lutego 2024 roku. W razie opóźnienia podwyżki, jeśli w styczniu beneficjenci otrzymali jeszcze 500 plus, ZUS ma obowiązek wypłacenia świadczenia podwyższonego dodatkowo o wyrównanie. Wystarczy poczekać – naprawienie opóźnienia ma być przeprowadzane automatycznie i bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

Podwyżki do 800 plus nie było: ZUS: wystarczy poczekać

- Zmiana z 500 na 800 zł następuje automatycznie. Niekiedy jednak, choć bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, w których świadczenie wychowawcze zostało już przyznane i jest wypłacane, jednak w sprawie zaistniała konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dla takich przypadków zmiana kwoty musi zostać obsłużona manualnie przez pracownika ZUS-u – powiedziała Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśniła, że dotyczy to bardzo niewielkiej grupy osób. Są to przede wszystkim sytuacje, w których do ZUS-u wpłynął wniosek innego wnioskodawcy o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko, jak również spraw, w których zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego do Prezesa Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Czyli zachodzi jakaś przyczyna, dla której ZUS zajmuje się aktualnie sprawą, coś wyjaśnia lub weryfikuje – wytłumaczyła Kowalska-Matis. – Czasami wpływają do nas dwa wnioski na to samo dziecko, bo rodzice, którzy są rozwiedzeni nie mogą się dogadać, kto będzie dostawał wsparcie z ZUS i wyjaśnienie tego - powoduje opóźnienie – dodała.

Według rzeczniczki, może się tak zdarzyć, że klient dostaje pieniądze na dwójkę dzieci, a w sprawie jednego jest prowadzone postępowanie. W takim przypadku kwota świadczenia automatycznie zostanie podwyższona tylko w przypadku jednego dziecka.

– Świadczenie wychowawcze przysługuje w dalszym ciągu na dotychczasowych zasadach, jedyną zmianą jest podwyższenie kwoty wypłacanego wsparcia o 300 zł. Oznacza to, że tak jak dotychczas by otrzymać pieniądze, niewymagane jest, aby rodzic był zatrudniony – poinformowała Iwona Kowalska-Matis.

Na indywidualne konta rodziców na platformie internetowej PUE ZUS wysyłane są informacje o zmianie wysokości świadczenia z 500 zł na 800 zł. Jeśli świadczenie nie zostało dotychczas zwaloryzowane, to nie została przekazana również informacja o jego podwyższeniu.

Źródło: Radio ZET/ZUS