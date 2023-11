Nie popełnij błędu Tuska. Policja ostrzega właścicieli kart płatniczych

Pieniędzy trzeba strzec pilnie zawsze i wszędzie – także używając karty płatniczej. Jeśli korzystasz z kodu PIN z te listy, natychmiast go zmień – przestępcy od takich właśnie kombinacji cyfr rozpoczynają próby oskubania ukradzionej lub zgubionej karty. Stracić ją można łatwiej, niż większość z nas przypuszcza. Przekonał się o tym Donald Tusk, publikując film ze słynnej pizzerii na wrocławskim Jagodnie.

Masz taki kod PIN? Polica: natychmiast go zmień

Pieniędzy mamy tak naprawdę znacznie mniej niż może się wydawać. Z każdych 100 zł brutto, jakie zarabiamy, 60 zł pochłaniają podatki, składki, akcyzy, opłaty i inne daniny. Tak wynika z wyliczeń Warsaw Enterprise Institute, którego wiceprezes, Piotr Palutkiewicz, był gościem podcastu „Biznes. Między wierszami”. O realnie pozostające w naszej gestii 40 zł tym bardziej należy więc pieczołowicie dbać.

Podstawą jest zabezpieczenie karty kodem PIN. Niestety, lubimy być wygodni, co może mieć poważne konsekwencje. Ostrzegli przed tym policjanci z CBZC. „Jednym z najważniejszych elementów, które chronią nasze środki finansowe, jest kod PIN do naszej karty płatniczej. Mimo że coraz częściej korzystamy z płatności zbliżeniowych i nie musimy podawać kodu PIN, warto zadbać o jego bezpieczeństwo. Najważniejsze: nigdy nie trzymaj swojego PIN-u razem z kartą, nie zapisuj go w postaci umożliwiającej osobom postronnym odgadnięcie go. Nie ustawiaj kodu PIN, który jest powiązany z prywatnymi informacjami o Tobie (np. z datą urodzenia)” – napisali w specjalnym komunikacie.

„Ustaw limity na swoich kartach płatniczych. Zadbaj o to, by nie były zbyt wysokie. W niektórych przypadkach może Cię to uchronić przed utratą zgromadzonych na koncie środków, w sytuacji, w której karta trafi w niepowołane ręce” – dodali funkcjonariusze. O tym, jak łatwo można potencjalnie stracić informacje związane z kartą, przekonał się Donald Tusk. Były i najprawdopodobniej przyszły premier Polski opublikował w sieci film z pizzerii na Jagodnie. Numer karty użytej co zapłacenia był widoczny, każdy mógł go więc sobie spisać, a następnie podać płacąc w internecie.

„Zadbaj o bezpieczeństwo swojej karty. Nie pozwól, żeby ktokolwiek z obsługi hotelu, restauracji, sklepu czy innego punktu usługowego, zabrał ją ze sobą. W razie konieczności podejdź z obsługą do terminala i dokonaj płatności. Dbaj o dane swojej karty płatniczej. Nigdy nie podawaj ich osobom trzecim. Pamiętaj, że kod CVV2/CVC2 powinien być znany tylko Tobie” – poradzili specjaliści z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Dobrym pomysłem jest używanie pośrednika w postaci płatności mobilnych – na przykład zbliżeniowo, poprzez telefon, lub korzystając z BLIKA. Nie musimy wtedy używać fizycznej karty, a więc jej numeru nie można podejrzeć.

Źródło: Radio ZET/Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości/Niebezpiecznik.pl