Nie tak miała wyglądać 14. emerytura. ZUS podał tabelę wypłat

14. emerytura nie miała wynosić 2200 zł netto – według informatorów „GW” wysokość „czternastki” została wyznaczona na 2200 zł brutto. Po błyskawicznym przeliczeniu okazało się, że świadczenie musi wzrosnąć do 2650 zł brutto, żeby przekazy dla seniorów były porównywalne z deklaracją złożoną przez Kaczyńskiego. Pochłonęło to dodatkowe 8 mld zł, a rząd nie pokazał źródeł pozyskania tych środków. Łącznie podwyżka 14. emerytury pochłonie 9,1 mld zł więcej, niż gdyby świadczenie wypłacane było w wysokości emerytury minimalnej. To niemal kwota, jaką potrzeba by było, żeby podwyższyć 500 plus do 800 plus do końca roku.

14. emerytura zmieniona po słowach Kaczyńskiego. Tabela wypłat

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, trzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika t stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

14. emerytura początkowo miała być niższa i tylko wpadce prezesa PiS seniorzy mogą zawdzięczać wyższe wypłaty. – Gdybyśmy zakwestionowali słowa prezesa Kaczyńskiego i przyznali, że się pomylił, mogłoby to być źle odebrane przez Polaków. Dlatego postanowiliśmy, że wszystkie wyliczenia trzeba poprawić i wprowadzić w życie wyższą czternastkę – powiedział „GW” informator związany z partią rządzącą.

Osoby z emeryturą minimalną otrzymają we wrześniu 2023 roku dodatkowo 2202,5 zł. Pełna 14. emerytura w przypadku osób ze świadczeniem 2900 zł brutto będzie wynosić 2093,5 zł na rękę. Dokładną kwotę można sprawdzić w poniższej tabeli przygotowanej przez ZUS.

fot. RadioZET.pl, ZUS

Pieniądze będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym – o takie kwoty zostaną podwyższone przelewy i przekazy. Wypłaty realizowane będą we wrześniu – pierwsza transza pieniędzy trafi do beneficjentów 1 września, ostatnia 25 września.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że 14. emeryturę otrzyma w 2023 roku około 8,8 mln osób - o około 700 000 więcej, niż gdyby nie podniesiono wysokości kolejnego dodatkowego świadczenia.