Nie tylko 500 plus wzrośnie? „Waloryzacji nie było od lat”

Inflacja „zjadła” wartość nabywczą świadczeń, w tym także 500 plus, które właśnie z tego powodu (plus – rzecz jasna – z pobudek politycznych) wzrośnie od 1 stycznia do 800 zł. RPO w piśmie do rządu zwrócił uwagę, że w obliczu drożyzny poziom życia rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów obniżył się, co uzasadnia podwyżkę także innych świadczeń. „Kwot tych świadczeń nie zwiększano od dłuższego czasu, wobec czego dziś nie odpowiadają one już potrzebom, zwłaszcza wobec wzrostu kosztów utrzymania i spadku wartości pieniądza” – czytamy w komunikacie.

Podwyżka świadczeń dla rodzin? "Waloryzacji nie było od lat"

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystąpił do resortu rodziny z apelem o systemową odpowiedź dla osób najbardziej potrzebujących osłony socjalnej.

Ludzie wciąż skarżą się na niewystarczającą wysokość świadczeń dla rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Nadal nierozwiązane są problemy w tym obszarze RPO

Podwyżka 500 plus czy nowe zasady wypłacania renty socjalnej to zdaniem rzecznika kropla w morzu potrzeb. Jak czytamy, „one wciąż nie stanowią jednak systemowej odpowiedzi na potrzeby osób wymagających osłony socjalnej”.

Rzecznik podał przykłady świadczeń, których wysokość jest nieadekwatna do kosztów życia. Aby otrzymać zasiłek rodzinny, miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 674 zł. W przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością kwota wynosi 764 zł. Jak czytamy, „nieuzasadnione jest też utrzymywanie specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna na skrajnie niskim poziomie 620 zł - z jednoczesnym zakazem wykonywania przez osoby pobierające te świadczenia jakiejkolwiek pracy”.

Zarówno progi dochodowe warunkujące uzyskanie świadczenia, jak i same transfery, w wielu przypadkach nie były waloryzowane od 5 lat, co sprawia, że z niektórych wypłat korzystają jedynie osoby skrajnie ubogie, a nie wszyscy potrzebujący.

„Niektóre świadczenia rodzinne, jak dodatek do zasiłku rodzinnego dla rodzica opiekującego się dzieckiem na urlopie wychowawczym, od 2004 r. niezmiennie wynosi 400 zł miesięcznie. Nawet częściowo nie rekompensuje to dochodu utraconego w trakcie urlopu, zwłaszcza wobec wzrostu płacy minimalnej” – napisał RPO.

Innym przykładem są pieniądze z funduszu alimentacyjnego, które przysługują na dziecko w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. „Kwota jest ograniczona do 500 zł. Dostęp do świadczenia uzależniony jest od kryterium dochodowego 900 zł. Kwota kryterium dochodowego podlega co trzy lata zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji tj. procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2023 r. wysokość progu dochodowego będzie wynosiła 1209 zł” – dodał rzecznik.

„Zaspokajanie potrzeb na tym poziomie i zakresie umożliwia jedynie przeżycie” – podsumował rzecznik w apelu do MRiPS.

RadioZET.pl/RPO