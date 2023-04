Nie tylko emerytura zasili budżet seniorów. Rząd przyjął nowe rozwiązanie

Emerytura może nie być wystarczającym źródłem dochodu dla dzisiejszych 30 lub 40-latków. Może okazać się, że oszczędzanie na jesień życia będzie jedynym sposobem zapobiegającym ubóstwu w najstarszej grupie wiekowej. A według prognoz ryzyko biedaemerytur z czasem będzie rosło, w przeciwieństwie do stopy zastąpienia. Emerytury w relacji do płac będą coraz niższe. Rada Ministrów, chcąc temu zapobiec, przyjęła nowe rozwiązanie.

Europejska emerytura? Powstanie nowe narzędzie

Ogólnoeuropejskie indywidualne produkty emerytalne to narzędzia, które mają służyć zwiększeniu konkurencji między podmiotami oferującymi programy emerytalne.

„Aby likwidować bariery między rynkami krajowymi w zakresie gromadzenia oszczędności długoterminowych, proponuje się wprowadzenie nowego produktu emerytalnego, którym jest OIPE. (…) Ponadto, umożliwienie dostawcom OIPE oferowania przez transgraniczną dystrybucję za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji wpłynie na konkurencyjność tego rynku na szczeblu UE” – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Jednym z czynników, który wymaga gromadzenia dodatkowych oszczędności jest starzenie się społeczeństwa europejskiego wraz z wydłużającą się średnią długością życia oraz spadkiem przyrostu naturalnego, które może spowodować, że średnia wysokość emerytury państwowej będzie w dłuższej perspektywie spadać i stanowić coraz niższy odsetek średniego wynagrodzenia czytamy w uzasadnieniu

Dodano, że w Polsce za zbliżony produkt do OIPE można uznać Indywidualne Konta Emerytalne, funkcjonujące w III filarze emerytalnym, stąd na IKE wzorowane są rozwiązania dotyczące ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych. Aby zachęcić Polaków do OIPE, „wprowadzone zostały zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z tytułu oszczędzania na subkoncie OIPE” – zakłada projekt.

- Europejska emerytura ma być trzecią formą dostępną w III filarze, uzupełniającą IKE i IKZE. Zakładając, że w innych krajach europejskich rozwiązanie również zostanie wdrożone, do czego mówiąc szczerze nie ma szczególnych chęci i wciąż notowane są opóźnienia, tak jak i w Polsce, to pracując i żyjąc w różnych krajach będziemy mogli finansować to dodatkowe konto, by finalnie wypłacić z niego środki. Jeśli lokować będziemy euro – to w tej walucie otrzymamy zwrot inwestycji. Nie jest jeszcze ustalone, czy będzie to wypłata jednorazowa, czy rozłożona w czasie, jako świadczenie dożywotnie. Raczej należy spodziewać się tego pierwszego rozwiązania – wyjaśnił w rozmowie z naszą redakcją Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.

RadioZET.pl/PAP