Nie tylko telewizor. Idziesz do szpitala? Przygotuj się na 10 dodatkowych opłat

Chociaż szpital to dla większości z nas rozwiązanie ostateczne, życie bywa nieprzewidywalne. Do szpitala możemy trafić w każdej chwili, dlatego warto wiedzieć, z czym się to wiąże. Jak od strony technicznej wygląda przyjęcie do szpitala? Przede wszystkim, skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz (również ten, o którego leczymy się prywatnie). Wybór konkretnej placówki zależy od pacjenta. Bez skierowania do szpitala zgłaszamy się w określonych przypadkach, m.in. po wypadku, z urazem czy kiedy rozpoczął się poród. Pacjent ze skierowaniem do szpitala nie płaci za leczenie. Istnieje jednak kilka dodatkowych, ukrytych opłat, które mogą nas zaskoczyć.

Szpital na NFZ. Za co dodatkowo płaci pacjent?

Ile tak naprawdę kosztuje pobyt w szpitalu? Dodatkowo zapłacimy m.in. za:

telewizor pojedynczy pokój dojazd do szpitala parking szatnię specjalne wystawienie dokumentacji medycznej obecność opiekuna/partnera w trakcie leczenia niektóre znieczulenia korzystanie ze szpitalnego internetu jedzenie z bufetu/sklepu szpitalnego

Szpital oczywiście oferuje podstawowe wyżywienie. Jakie jeszcze “usługi” są w szpitalu darmowe? Placówka nie może pobierać opłat m.in. za wypożyczenie szafki nocnej czy korzystanie z gniazdka. Pacjenci mają prawo korzystać bez ograniczeń z czajnika.